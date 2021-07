Protesta contro il green pass: in quasi 800 per la libertà, contro le restrizioni

PORDENONE – Quasi 800 persone si sono ritrovate oggi pomeriggio, sabato 24 luglio, alle 17.30, in piazza XX Settembre a Pordenone per protestare, in particolare, contro l’uso esteso del green pass.

La protesta, pacifica, ha avuto luogo in diverse decine di città italiane, nella stessa ora.



“Libertà, libertà”. E’ stata questa la parola scandita in coro decine e decine di volte con un ritmico battito di mani. Si è, poi, passati a “no green pass, no green pass”, per una manifestazione “contro il passaporto schiavitù, gli obblighi vaccinali, la truffa covid, la dittatura instaurata”.

La manifestazione non era autorizzata, la Questura sta cercando di individuare il promotore, che rischia una denuncia.