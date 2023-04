Punti verdi comunali, aperte le iscrizioni

PORDENONE – Ripartono i punti verdi estivi e i servizi comunali di trasporto, mensa, pre/post e doposcuola per l’anno scolastico 2023/2024, per i quali le iscrizioni sono aperte da lunedì 17 aprile al 15 maggio 2023.

Per le iscrizioni alla ristorazione scolastica c’è tempo fino al 30 giugno.

L’iscrizione ai servizi può essere fatta solo online, utilizzando SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).

Scuolabus

Il servizio di scuolabus sarà garantito sin dal primo giorno di scuola, dal lunedì al venerdì per tutta la durata dell’anno scolastico, fino al termine del calendario scolastico regionale.

Per l’iscrizione basta collegarsi al link comune.pordenone.it/scuolabus . Gli orari delle fermate verranno predisposti sulla base degli iscritti. Le domande verranno accolte in ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili nei singoli scuolabus.

Servizi extrascolastici

I servizi extrascolastici di prescuola, postscuola e doposcuola comprendono attività di sorveglianza, ricreative, educative, ludiche e sono rivolti agli alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado della città e consistono nell’accoglienza dei bambini che giungono nei plessi scolastici prima dell’inizio delle lezioni e vi permangono al termine delle attività scolastiche per un massimo di un’ora da lunedì a venerdì. Sempre dal lunedì al venerdì, per un massimo di 2 ore quando non è previsto il rientro scolastico, è attivo il doposcuola.

Per l’iscrizione di due o più fratelli è prevista una riduzione del 20% sul totale della spesa e il pagamento dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema PagoPa. Informazioni alla pagina comune.pordenone.it/servizi-extrascolastici

Mensa

Il servizio mensa, per ciò che riguarda l’iscrizione, il rinnovo, il pagamento del servizio di ristorazione scolastica e tutte le operazioni connesse, va effettuate tramite l’apposito applicativo online.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 partono lunedì 17 aprile e si chiudono venerdì 30 giugno 2023. Ricordiamo che il rinnovo non è automatico: anche chi era già iscritto lo scorso anno deve rinnovare l’iscrizione attraverso il link.

Attenzione: dal momento dell’iscrizione, il sistema accredita automaticamente i pasti, secondo le giornate di rientro pomeridiano del bambino. È importante che i genitori si ricordino di disdire sempre i pasti nei giorni di assenza da scuola, entro le nove di mattina. Informazioni alla pagina comune.pordenone.it/mensascolastica

Punti verdi

Per l’estate 2023 saranno le scuole dell’infanzia di viale Libertà e di via Fiamme Gialle ad ospitare i due Punti verdi comunali promossi del Comune di Pordenone con il sostegno della Fondazione Friuli.

Sono riservati ai minori residenti in città di un’età compresa dai 3 ai 6 anni e saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Queste le opzioni e i periodi di frequentazione: sei settimane dal 3 luglio all’11 agosto al costo di 297 € oppure quattro settimane consecutive dal 3 al 28 luglio al costo di 197 € e sono comprensive di mensa.

Il servizio è erogato prioritariamente ai residenti a Pordenone, se dovessero rimanere posti disponibili potranno essere inseriti anche i minori non residenti, previa conferma dell’ufficio che gestisce la pratica.

Per la formazione della graduatoria di ammissione al servizio fa fede la data di iscrizione, il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema PagoPa solo dopo aver ricevuto la conferma di accettazione della domanda.

Ulteriori informazioni sono consultabili alla pagina comune.pordenone.it/puntiverdi

Commenta l’assessore all’Istruzione Alberto Parigi: «Per una scelta precisa e senza dubbio impegnativa dal punto di vista del bilancio comunale, abbiamo deciso di bloccare le tariffe di tutti i servizi. Decisione non facile ma prioritaria per venire incontro alle famiglie soprattutto quando si parla di scuola e bambini».

Per qualsiasi informazione scrivere a [email protected]