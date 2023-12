Quartetto Fassetta nel Concerto di Natale il 20

PORDENONE – Il Natale è la festa degli affetti, degli amori, quelli veri, quelli che si respirano in famiglia e che in queste festività si fanno vivi e presenti. E quale famiglia “musicale” può meglio rappresentare questi sentimenti se non la famiglia Fassetta?

È proprio il Quartetto Fassetta il protagonista del concerto “Natale in famiglia” in programma mercoledì 20 dicembre alle 20.30 nella chiesa del Beato Odorico a Pordenone: l’evento è inserito nella rassegna “Chiavi” proposta dall’associazione Aladura all’interno del ricco calendario di iniziative natalizie promosse dal Comune di Pordenone.

Il Quartetto Fassetta è composto da Gianni alla fisarmonica con le tre figlie Erica al violino, Elisa al violoncello e Stefania al pianoforte e per questo concerto proporrà brani classici e della tradizione natalizia.

L’ingresso è libero.

Per info e prenotazioni: 0434 43693, [email protected].