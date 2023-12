PORDENONE – Ha preso il via la prima edizione del “Pordenone Acustica Festival”, sei concerti dedicati al mondo degli strumenti a corda con i suoi più grandi maestri e i talenti emergenti.

Un percorso che si inserisce nel Natale a Pordenone e si sviluppa in due tra le più suggestive location di Pordenone: la chiesa della Santissima Trinità e l’Ex Convento di San Francesco, per creare un vero percorso musicale all’interno dei due luoghi della città.

Tutti i concerti sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’edizione di quest’anno propone una selezione che mescola il mondo classico e tradizionale con quello moderno, oltre alla tradizione musicale del Natale.

Dopo il primo concerto di martedì 12 dicembre con il chitarrista classico Simone Onnis nella chiesa di via delle Grazie, domenica 17 il giovane talento emergente friulano Massimo Silverio ha riempito la sala con il suo concerto in esclusiva all’Ex Convento di San Francesco, presentando il vinile del suo album d’esordio ‘Hrudja’.

Silverio è stato di recente menzionato dall’icona della musica Iggy Pop con un video dove la star ne suggerisce l’ascolto.

La realtà non ha tradito le aspettative, richiamando pubblico anche da fuori regione.

Mercoledì 20 dicembre sempre all’Ex Convento di San Francesco ci sarà un vero e proprio “G3 chitarristico” con 3 chitarre a confronto.

Ad aprire, la performance di Fabio Macera, che presenterà il suo ultimo CD “Dentro di me”, composizioni originali che spaziano tra i vari stili, dal classico al jazz, dalla bossanova al latin.

A seguire, Luciano Lombardi noto per aver ottenuto il più alto titolo accademico presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma ed essersi perfezionato in musica per film con il famoso Ennio Morricone. Chiude la serata Roberto Fabbri, uno dei maggiori esponenti della chitarra classica contemporanea che eseguirà brani dal suo nuovo CD “Lucio Battisti”.

Ci si immerge gradatamente in un’aria più natalizia venerdì 22 dicembre, quando alle 18:30 alla chiesa della Santissima la chitarra classica di Felicia Toscano e Luigi Picardi eseguirà un repertorio dedicato ai classici del Natale. Luigi Picardi è inoltre musicologo, responsabile e conduttore della trasmissione “l’Arpeggio” di Radio Vaticana.

Sempre nella suggestiva chiesa in riva al Noncello, mercoledì 27 dicembre alle 18:30 toccherà alla chitarra classica di Ciro Carbone, con Il concerto “Napulitanata”, con il quale l’artista si è dedicato alla diffusione della musica partenopea nel mondo.

La sera del 30 dicembre alle 21:00 si torna all’Ex Convento di San Francesco per il gran finale affidato alla formazione Sinfonico Honolulu, riconosciuta come la prima e la più importante orchestra italiana di ukulele. Nel loro concerto “Live Forever”, eseguiranno i più grandi successi del pop e del rock internazionale insieme ai migliori brani della canzone d’autore italiana riconvertiti in sonorità spensierate e frizzanti con l’ukulele.

Il liutaio friulano Roberto Fontanot presenterà “Silvestro”, un ukulele soprano in cartone, cotone e canna da zucchero dal suono unicamente ecologico.