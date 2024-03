Quattro titoli tricolori per la Pesistica Pordenone agli Italiani Juniores

PORDENONE – Quattro titoli tricolori per la Pesistica Pordenone agli ultimi Campionati Italiani Juniores, tenutisi nel fine settimana del 16 e 17 marzo a Roma. Oro per Tommaso Protani, Eleni Battistetti, Federico Baldi e Sara Dal Bo’, ai quali si sommano l’argento di Paride Dragna e Davide Tajariol e il bronzo di Angelo Cignola e Alessandra Pacetta. In tutto la societá naoniana ha schierato 11 atleti, guidati dai tecnici Elisa Crovato e Luigi Grando) vincendo la classifica a squadre tra i maschi e arrivando seconda dietro le Fiamme Oro tra le femmine. Continua inoltre il testa a testa con il gruppo sportivo della Polizia di Stato peril primato nella classifica di squadra del quadriennio olimpico. Sara Dal Bo’ ha fatto il vuoto nella sua categoria (-81 kg) con 90 di strappo e 115 di slancio, ma non é una novitá. La talentuosa atleta di Cordenons (classe 2009) partirá ora come testa di serie numero uno ai Mondiali Under 17 di maggio in Perú. Notevoli anche le prestazioni di Battistetti nella 49 kg femminile, di Protani nella 61 kg e di Federico Baldi nella +109: tutti in crescita e tutti probabili protagonisti anche agli Italiani Assoluti di specialitá di giugno. Ma autori di ottime prestazioni sono stati anche Dragna, Tajariol (quest’ultimo il piú giovane maschio in gara), Cignola, che é appena al secondo anno di agonismo, Pacetta, tornata vicina alla sua miglior condizione. Gli altri portacolori della societá di Maria Rosa Flaiban e Dino Marcuz si sono fermati ad un passo dal podio, pur non sfigurando. Alessia Marson nella -71 kg é giunta quarta, ma ha dimostrato di avere talento e potenzialitá ancora da esplorare: idem per Marco Lugarich nella -102 e Carlotta Cavaliere nella -81. Quest’ultima, classe 2011, era in assoluto la piú giovane atleta di tutta la rassegna: gareggia nella stessa categoria di Sara Dal Bo’e potrebbe fare il paio con lei sui podi italiani nel prossimo futuro.

