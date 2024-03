Questore sospende licenza Bar Commercio per 30 giorni

PORDENONE – Nella mattinata di oggi venerdì 1 marzo 2024, personale della Polizia Amministrativa e di Sicurezza e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pordenone ha eseguito il provvedimento di sospensione della licenza ex art. 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), disposto dal Questore della Provincia di Pordenone, per 30 giorni nei confronti di un pubblico esercizio sito nel centro di Pordenone, il Bar Commercio, in via Santa Caterina.

La decisione è stata posta in essere dopo che la suddetta attività, già in precedenza destinataria di analoghi provvedimenti, è risultata essere abituale ritrovo di persone pregiudicate.