Fondo per le eccellenze gastronomiche. Intervento di Mariutti

PORDENONE – Da due anni le imprese aspettavano l’apertura di questo bando promosso dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e gestito da Invitalia, del valore di 76 milioni di euro e quando finalmente oggi è arrivato il giorno fatidico per presentare le domande la piattaforma è andata in tilt. Da questa mattina migliaia di imprese (oltre 50 in provincia di Pordenone) sono in attesa di scaricare il modulo per presentare la domanda.

«Il meccanismo del click day si sta dimostrando inefficace e penalizzante anche per le nostre piccole imprese del Friuli occidentale che stamane hanno dovuto rinunciare a organizzare il proprio lavoro per seguire una procedura mal funzionante» – ha spiegato con rammarico Federico Mariutti (nella foto), vicepresidente Ascom-Fipe locale, nonché consigliere nazionale della federazione Pubblici Esercizi giovani.

«A questo punto il blocco della piattaforma impone che ci sia una sospensione dei termini e si riparta solo dopo aver risolto i vari problemi tecnici. Oltretutto la formula del click day non è facilmente delegabile ai professionisti che, il più delle volte, rinunciano a svolgere questo servizio a favore delle attività commerciali».

Dall’Ascom-Confcommercio provinciale fanno sapere, poi, che l’ampia partecipazione da parte delle imprese della ristorazione e della pasticceria dimostra che c’è un grande bisogno di investire per rinnovare attrezzature, arredamenti e beni strumentali di vario genere ma, anche, che le risorse sono assolutamente insufficienti per rispondere a questa esigenza.