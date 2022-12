Questura, l’attività nel 2022. Più arresti e persone denunciate

PORDENONE – Nel corso dell’anno 2022, che si sta ormai concludendo, la Questura della Provincia di Pordenone ha disimpegnato la propria attività istituzionale, nell’ambito dei diversificati settori di competenza quali la Polizia di Prevenzione nel suo complesso, la Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, il Controllo del Territorio, la Polizia Giudiziaria, l’Ordine e Sicurezza Pubblica.

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Nel corso dell’anno sono state disposte 1264 ordinanze di cui 512 per servizi di Ordine Pubblico. Per la gestione di manifestazioni sono stati effettuati 24 tavoli tecnici in Questura.

Sono stati potenziati i dispositivi ordinari e straordinari di vigilanza e controllo sul territorio. In ambito provinciale, sono stati effettuati 168 servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego complessivo di 1824 agenti della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” della Polizia di Stato di Padova e di Unità Operative di Primo Intervento (U.O.P.I.).

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Sono pervenute 15.597 chiamate alla sala operativa della Questura di Pordenone “112NUE”, mentre gli interventi effettuati sono stati 1.773.

· persone arrestate: 38 (28 nell’anno 2021) di cui 16 (12 nell’anno 2021) in flagranza di reato

· persone denunciate: 486 (273 nell’anno 2021)

· persone identificate: 27.515 (26.324 nell’anno 2021)

· veicoli controllati: 14.198 (13.038 nell’anno 2021)

Nel corso dell’anno la Sezione “Catturandi” della Squadra Mobile ha tratto in arresto in esecuzione di pena 22 persone (16 nell’anno 2021)

MISURE DI PREVENZIONE – Ufficio Polizia Anticrimine.

Il Questore della Provincia di Pordenone ha emesso le seguenti misure di prevenzione:

· 36 Avvisi orali (49 nell’anno 2021)

· 70 Rimpatri con foglio di via obbligatorio (85 nell’anno 2021)

· 33 Ammonimenti ai sensi dell’ art. 8 L. n. 38/2009 – atti persecutori (stalking) (21 nell’anno 2021)

· 10 Ammonimenti ai sensi dell’ art. 3 D.L. n. 93/2013 – violenza domestica (43 nell’anno 2021)

· 5 Divieti Accesso a Luoghi Pubblici (11 nell’anno 2021)

ATTIVITA’ ANTIDROGA

Ø DROGA SEQUESTRATA

Eroina gr. 4,84

Cocaina gr. 6,61

Hashish gr. 14.241,53

Marijuana gr. 872,68

· 29 persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 T.U. DPR 309/90, di cui 10 arrestate.

· 60 persone segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 T.U. DPR 309/90

· 73 persone segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti al servizio pubblico per le tossicodipendenze ai sensi ai sensi dell’art. 121 T.U. DPR 309/90

UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E SICUREZZA

Ufficio Passaporti

· 9.674 passaporti rilasciati (3939 nell’anno 2021)

Ufficio Armi

· 1.094 licenze di porto di fucile rilasciate e rinnovate

· 41 autorizzazioni negate, revocate o sospese

· 98 controlli esterni

Ufficio Licenze ed Esplosivi

· 1.098 vendita armi – prese atto – venditori porta a porta

· 4 provvedimenti diniego – sospensioni – diffide

In applicazione delle normative “anticovid”, in data 11 febbraio 2022 è stata disposta la chiusura per giorni 5 ai sensi degli artt. 2 e 4 D.L. n. 19 25.03.2020, del pubblico esercizio denominato “Osteria Vecchia Maniago – Antica Coltelleria”, ubicata a Maniago (PN), poiché all’interno dello stesso si stava svolgendo un evento musicale privo della prescritta autorizzazione.

Sono stati disposti 5 provvedimenti di sospensione di licenza dal Questore della Provincia di Pordenone, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza:

1. In data 8 luglio 2022, sospensione per giorni 15, dell’esercizio di vicinato denominato “New Bangla Bazar” sito a Pordenone.

2. In data 19 luglio 2022, sospensione per giorni 15, del pubblico esercizio denominato “Bar Red Devils”, sito a Montereale Valcellina (PN).

3. In data 25 luglio 2022, sospensione per giorni 15, del pubblico esercizio denominato “Osteria Vecchia Maniago”, sito a Maniago (PN).

4. In data 28 settembre 2022, sospensione per giorni 10, del pubblico esercizio denominato “Cafè Noir’” sito a Porcia (PN).

5. In data 27 ottobre 2022, sospensione per giorni 30, del pubblico esercizio denominato all’insegna “Bar Estasi’” sito a Fiume Veneto (PN).

UFFICIO IMMIGRAZIONE

Sono stati notificati 32 Ordini del Questore ad abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni;

2 accompagnamenti alla frontiera e 6 accompagnamenti in Centri di Permanenza per il Rimpatrio quali esecuzione ai decreti di espulsione emessi dal Prefetto. Inoltre, nel corso dell’anno sono stati revocati 14 permessi di soggiorno.