Radioamatore 2, Fotomercato e Games&Co, 3 rassegne il 16 e 17

PORDENONE – L’atteso appuntamento con il mondo dell’elettronica di consumo, dell’informatica low cost e del materiale per radioamatori torna il 16 e 17 novembre alla Fiera di Pordenone in contemporanea con altre due manifestazioni: Fotomercato, rassegna di materiale fotografico digitale e vintage e la quarta edizione di Games&Co, fiera del gioco, fumetto, fantasy e cosplay.

Per rendere conveniente la prevendita on line ed evitare code alle biglietterie in fiera è stata attivata una promozione on line (www.radioamatore2.it) che consente di acquistare il biglietto in prevendita al prezzo ridotto di 8 € + 4% di commissione. Attenzione però, l’offerta si conclude alle ore 23.59 di venerdì 15 novembre. Dopo il biglietto di Radioamatore 2 sarà in vendita al prezzo di 10 € sia on line che alle casse della Fiera di Pordenone.

9 padiglioni coinvolti, 2 km e mezzo di banchi espositivi, 250 aziende presenti, 5 eventi tematici: un pacchetto di intrattenimento molto allettante per un vasto pubblico di appassionati in arrivo da tutto in Nordest.

In crescita come numero di espositori e aree occupate, Games & Co. la fiera del gioco, fumetto, fantasy e cosplay occupa i padiglioni 1, 2, 3 e 4 del quartiere fieristico: oltre 12.000 mq ora totalmente dedicati al mondo del gioco, del fumetto, del cosplay con spazi commerciali per l’acquisto di giochi da tavolo, videogames, libri, fumetti, accessori, action figures, gadget e molto altro. Tra i tanti negozi e attività, anche l’area Japan Food per degustare e comprare cibi della tradizione giapponese tanto cara agli appassionati dei manga.

Dopo il successo dello scorso anno ritorna al padiglione 2 la Retrogaming Area di oltre 800mq con 100 console, cabinati, che hanno fatto la storia del mondo dei videogiochi tutti gratuiti a disposizione dei visitatori. Oltre 1500 mq sempre nel padiglione 2 sono dedicati al gioco da tavolo e di ruolo in collaborazione con associazioni del territorio.

Nell’ Area Minicon gli appassionati potranno esplorare una vasta gamma di demo di giochi di ruolo, dai titoli più celebri e acclamati a quelli più di nicchia, tutti presentati dal Club Inner Circle con workshop giornalieri, la collaborazione degli arbitri per spiegarne le regole e decretare i vincitori dei tornei. La fiera lascia molto spazio anche ai mattoncini più famosi del mondo con aree dove grandi e piccoli potranno giocare insieme e ammirare le grandi opere realizzate dall’associazione FVG Brick Team, un gruppo di appassionati dei mattoncini LEGO® nato nel 2014 che ama condividere questo hobby.

Ritorna a Radioamatore 2 Frogbyte 2024: 52 ore di gaming ininterrotto, 200 posti tra console e PC, bagni, docce e dormitori a disposizione dei partecipanti, eventi ad ogni ora.

La LAN BYOC+ (Bring Your Own Computer or Console) ritorna nella sua sede originaria al padiglione 1 con una copertura mediatica garantita dalla possibilità di seguire dal vivo tutto quello che succede sul canale Twitch dedicato, con dirette dei principali tornei e il racconto dei tantissimi content creator che saranno presenti alla manifestazione.

Una grande area eventi nel padiglione 4 ospita un programma serrato di iniziative: interviste, concerti, workshop, giochi, quiz, sfilate, interviste, karaoke, balli K-POP, ospiti famosi e una originalissima gara cosplay domenica pomeriggio che avrà anche una giuria di eccezione composta da alcuni tra i cosplaier più famosi del panorama italiano.

Sempre al padiglione 4 si trova l’Artist Alley dove i visitatori potranno scoprire una selezione straordinaria di artisti del fumetto, ognuno con il proprio stile incontrarli, conoscerli, ammirarli al lavoro, acquistare opere esclusive.

Anche il Palazzo del Fumetto è presente a Games&co. con uno stand per presentare al pubblico degli appassionati le novità della struttura e le prossime mostre in programma.

2 FAST, dal 2008 il team di soft-air di riferimento a Pordenone e il più numeroso del territorio ha in fiera un’area dimostrativa di 1.200 mq con prove aperte al pubblico.

L’importanza di Games&co. è sottolineata anche quest’anno dall’annullo filatelico a cura di Poste Italiane che si terrà domenica 17 novembre.

I padiglioni 5, 6, 7 sono dedicati al grande market di Radioamatore 2 che trasforma la Fiera di Pordenone in un grande outlet low-cost di materiale informatico ed elettronico con proposte tra nuovo ed usato per tutte le tasche. Ovviamente smartphone, tablet, pc e dispositivi per riprodurre musica sono tra i prodotti più richiesti dai visitatori che vogliono comprare in fiera i regali di Natale risparmiando. Fiera del Radioamatore pone particolare attenzione anche al mondo del software libero, protagonista assoluto della Linux Arena al padiglione 5 realizzata in collaborazione con Pordenone Linux User Group. Sempre al padiglione 5 si trovano i makers, moderni artigiani capaci di realizzazioni di tipo ingegneristico.

Attraverso l’utilizzo di stampanti e scanner 3D con la tecnica della modellazione tridimensionale, sviluppano concretamente in un oggetto finito il progetto digitale creando apparecchiature elettroniche e robotiche. Immancabile la presenza dell’Associazione Radioamatori Italiani – sezione di Pordenone – con una propria area per incontri e confronti tra radioamatori nel padiglione 6.

Sono tante le aree tematiche di questo grande contenitore che occupa tutti i padiglioni del quartiere fieristico. Un’occasione di scambio e confronto tra collezionisti e appassionati unica nel panorama delle fiere italiane, il Mercatino del Radioamatore si tiene al padiglione 8 e 9.

Qui è possibile acquistare direttamente da privati collezionisti ogni sorta di attrezzatura vintage: vecchie apparecchiature per radioamatori, pezzi di ricambio, antenne e componenti, vecchie radio, grammofoni e hi-fi di ogni epoca e stile. Fotomercato, la grande mostra mercato dedicata agli appassionati del mondo della fotografia, porta in mostra al padiglione 8 apparecchi e materiali per fotografia digitale e analogica, libri fotografici, nonché apparecchiature e materiali per sala posa e camera oscura.

Tra le curiosità in mostra ci sarà una ampia gamma di Polaroid che torna prepotentemente sul mercato soprattutto per un uso creativo e un’esposizione molto ricca di Full Plate, apparecchi a banco ottico di grande formato in legno di produzione da fine 800 ai primi del 900, presentate e illustrate dai rispettivi proprietari.

16 e 17 novembre 2024, Fiera di Pordenone

Sabato: dalle 9.00 alle 18.30, Domenica: dalle 9.00 alle 18.00

www.radioamatore2.it

www.gamesandco.net