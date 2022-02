Recuperato defibrillatore Associazione San Valentino

PORDENONE – Il defibrillatore donato dalla SoftSystem di Pordenone, installato al parco San Valentino il 16 dicembre del 2021 era “sparito” lo scorso 5 gennaio, quando da remoto alle 22.45 nella sede operativa di manutenzione si registrava il cessato collegamento e il relativo invio di segnale di funzionamento.

Dopo pochi giorni , grazie alle indagini delle Forze dell’ ordine ( Polizia locale e Arma dei Carabinieri) è stato recuperato, privo di batteria e del kit di Pronto soccorso. Oggi grazie al contributo della Gastronomia San Marco è stato riparato ed è pronto per l’installazione in piazza Lozer, dotato di accorgimenti per render più difficile l’asportazione.

Alla cerimonia di consegna, con alcuni componenti, è intervenuta la presidente Luciana Pennelli dell’Ass. San Valentino promotrice del progetto “Città cardio protetta” che ha ringraziato le Forze dell’Ordine per l’operato e il sindaco Alessandro Ciriani per il sostegno dell’Amministrazione comunale alle loro attività.

Commentando la sparizione del defibrillatore – il Sindaco ha detto che ..”esiste una esigua fetta di soggetti dediti all’inciviltà, ma anche un buona parte di persone che si dedicano concretamente alla solidarietà. La comunità – ha proseguito – si fa attraverso le associazioni, le loro attività ed iniziative,”.. invitando coloro che dispongono di tempo e volontà ad entrar a far parte di questi sodalizi. Ha anche auspicato che per evitare episodi incresciosi e dannosi per la comunità sia necessaria una maggior attenzione e partecipazione allo scorrere della quotidianità dei ragazzi.

La collocazione dei defibrillatori partita nel 2017 fa parte del promossa dall’Ass. San Valentino con il contributo di FriulOvestBanca. Ad oggi ne sono stati installati otto , al parco di San Valentino, in stazione ferroviaria, nel piazze piazza Cavour , XX settembre e Lozer a Torre, presso la scuola media dello stesso

quartiere al distretto sanitario e nella sede dell’associazione.

Già un’altra volta era sparito un defibrillatore, infatti nel novembre del 2021 era stato rubato quello installato nel 2019 acquistato grazie al contributo economico dell’Associazione San Valentino e di alcune realtà commerciali del territorio.