Ringraziamento Comune a sponsor per Natale a Pordenone. I numeri

PORDENONE – ​L’Amministrazione Comunale di Pordenone crede nell’opportunità di rafforzare il legame con il mondo economico, creando partnership con le imprese private affinché queste possano investire nel patrimonio culturale della città e nell’ambito degli eventi e del tempo libero. ​Infatti coinvolge sempre più spesso le aziende attive sul nostro territorio, non solo come possibili sostenitrici e sponsor di iniziative sportive, musicali o culturali, ma anche come portatrici di valori.

La rassegna “Natale a Pordenone”, organizzata dal Comune in sinergia con associazioni e partners, è un momento fondamentale per arricchire e creare maggiori opportunità e rendere la nostra città viva e attrattiva, per aiutare l’economia locale e per alimentare un clima di serenità.

L’edizione 2023 è stata straordinaria. Ecco alcuni numeri che traducono il grande successo di questa kermesse natalizia svoltasi nel centro e nei quartieri dal 2 dicembre al 7 gennaio: 350 eventi, 89 associazioni coinvolte, 22 partners privati, 115.000 presenze alle Casette di Natale per un totale 226.000 presenze in città.

​Si coglie l’occasione per ringraziare partners, stakeholders, associazioni e realtà culturali che hanno reso possibile l’ottima riuscita del Natale a Pordenone 2023.

