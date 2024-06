Rorai Grande, inaugurazione nuovo campetto in via Pontinia

PORDENONE – Nell’ambito del progetto finanziato da PNRR – PINQUA relativo alla riqualificazione del quartiere di Rorai Grande per un totale di 270 mila euro, sono state inaugurate dal sindaco e dall’Amministrazione comunale diverse opere realizzate presso l’area di proprietà comunale circoscritta tra via Bassano, via Auronzo, via Aprilia e via Pontinia.

I lavori, effettuati per conto del Comune dalla ditta Sartori Sport di Padova su progetto dell’arch. Maurizio Bordugo, hanno portato alla realizzazione di un campo da calcetto in erba sintetica con recinzione e illuminazione, alla costituzione di un’area attrezzata con pavimentazione drenante, una bussola di accesso al campo da gioco e diversi alberelli, alla riqualificazione dei marciapiedi esistenti (con rampe e accessi che ora vanno ad eliminare le precedenti barriere architettoniche) e alla sistemazione dell’area in cui sono alloggiati i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

​Questa parte del quartiere di Rorai, preposto ad accogliere i giovani per consentire loro di svolgere attività sportive e di incontro, non risultava adeguatamente caratterizzato e organizzato, sia negli spazi che nella loro funzionalità.

Il campetto ad ogni pioggia si allagava impedendo poi ai ragazzi di potervi accedere. Inoltre l’area non presentava le peculiarità ambientali e infrastrutturali necessarie a garantire un buon livello di qualità urbana per favorire l’aggregazione tra i residenti o per incentivare la coesione sociale e il senso di comunità.

Avendo valutato necessario un intervento riqualificante, l’Amministrazione comunale si è messa all’opera e ora, grazie all’inaugurazione dell’area, restituisce ai cittadini – non sono ai più giovani ma a quelli di tutte le età – una porzione di quartiere rinnovata, ordinata, attrezzata e aggregante, nel quale possa spiccare il senso di identità.

​Al taglio del nastro sono accorsi una trentina di ragazzi e ragazze dei Centri Giovani di via Pontinia e Largo Cervignano, accompagnati dai loro educatori Marvin Dal Molin e Chiara Casonato, che hanno prontamente organizzato un torneo di calcetto nell’entusiasmo generale. Numerosi anche gli abitanti del quartiere che da oggi potranno sfruttare al meglio questo spazio all’aperto per iniziative di socializzazione, alternandosi alle attività ludiche dei ragazzi.

​A breve presso il Centro di via Pontinia, A.T.E.R. inizierà dei lavori di ristrutturazione che, oltre a restituire all’intero quartiere la biblioteca Jolanda Turchet rinnovata, regaleranno ai ragazzi degli spazi moderni, attrezzati, più ampi e funzionali. Anche questo progetto vuole contribuire ad integrare le attività della biblioteca con quelle del Centro Giovani, favorendo l’interazione e l’amicizia intergenerazionale.

I lavori porteranno alla realizzazione di una sala polifunzionale che potrà essere utilizzata sia dagli utenti della biblioteca che dai ragazzi, in modo che questi ultimi possano essere coinvolti più facilmente nelle iniziative della biblioteca. Insomma uno spazio educativo e socializzante per i cittadini di tutte le età che per le iniziative del quartiere.