Rotary Club Pordenone, Paolo Moro è il nuovo presidente

PORDENONE – Il Rotary Club Pordenone, presso l’Eurohotel di Maniago, ha celebrato la cerimonia del passaggio del martello e del collare tra il Presidente uscente Alberto Quagliotto e il Presidente entrante Paolo Moro.

Nella relazione conclusiva Quagliotto ha ricordato ai soci, ospiti ed amici presenti, i valori del Rotary e l’importanza dei service realizzati dal club durante l’annata nonostante le difficoltà legate alla pandemia.

Le attività si son concentrate sui temi della disabilità, giovani, salute, territorio dando continuità anche ai service che da parecchi anni caratterizzano il club pordenonese come “Vinci un tutor”, concorso che vede la nutrita partecipazione di studenti provenienti da diversi Istituti scolastici del territorio, le “visite guidate” del centro storico della nostra città, service di alta visibilità e di grande impatto sul turismo ed il “Ryla Junior”, che coinvolge giovanissimi studenti in un’esperienza qualificata e coinvolgente.

Sul tema salute, concluso il service per “La via di Natale” mirato alla riqualificazione degli ambienti dell’hospice di Aviano con l’installazione di attrezzature necessarie alla permanenza degli ospiti.

Sul fronte disabilità invece, realizzata la seconda fase del Global Grant “Bambini ed Autismo”, che porterà un grande contributo alla dotazione dell’Unità di Urgenza e Prevenzione per le persone con autismo che eviteranno così accessi impropri alle strutture sanitarie.

In sinergia con altri club e associazioni del territorio, il Rotary Club Pordenone ha inoltre contributo alla raccolta di beni da inviare direttamente in Ucraina e buoni spesa per i profughi accolti nella provincia di Pordenone.

In conclusione di serata, Quagliotto ha ringraziato con affetto tutti i soci presenti e il consiglio direttivo augurando una presidenza ricca di iniziative all’entrante Paolo Moro.

Ospiti del Club anche i rappresentanti del Rotaract e Inner Wheel ed il past district governor Alfio Chisari che nel corso della serata, tra l’emozione dei soci, è stato insignito del titolo di socio onorario del Club.