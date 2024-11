Salone degli sposi alla Fiera di Pordenone 8-10 novembre

PORDENONE – Si è chiusa l’edizione più ricca in assoluto di Punto di Incontro, Salone dedicato alla formazione, orientamento e lavoro, che con oltre 7.200 visitatori registrati (la registrazione degli ingressi c’è solo per gli studenti delle scuole superiori che arrivano con i pullman prenotati dalla Fiera) e moltissimi visitatori non registrati, studenti universitari e delle scuole medie, adulti in cerca di riqualificazione professionale, conferma di poter diventare evento di riferimento a Nordest e tra i primi in Italia per la sua popolarità ma anche per il numero e la varietà dell’offerta espositiva e convegnistica.

Molto numerosa la presenza delle forze dell’ordine (Esercito, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Locale). Tra gli stand più spettacolari spicca quello dell’Esercito con in esposizione un mezzo blindato Lince, eccellenza dell’industria italiana molto richiesto all’estero, e un robot per il disinnesco di esplosivi con comando a distanza usato in Afganistan.

Nel weekend l’attenzione nel quartiere fieristico di Pordenone si sposta sui padiglioni 8 e 9, adiacenti all’ingresso nord, dove da venerdì 8 a domenica 10 novembre è in programma la 25^ edizione di Riso e Confetti, storico salone del matrimonio e delle cerimonie, unica fiera per il settore wedding in Friuli Venezia Giulia e la più longeva nel Nordest.

Quello del wedding è un comparto in forte evoluzione, costantemente alla ricerca della novità e della personalizzazione e che propone nuove tendenze sia per quello che riguarda l’approccio alla cerimonia che nel ricevimento stesso e saranno tante le proposte e le novità in mostra negli oltre 60 stand presenti in fiera che i visitatori incontreranno lungo un innovativo “percorso obbligato”: dall’abito alle fedi, dall’auto al ristorante, dai catering alle ville, dalle bomboniere al fotografo, passando per il mondo beauty, l’intrattenimento, i viaggi e altro ancora: a Riso e Confetti è possibile trovare alternative per tutti i gusti e opzioni per tutte le tasche. Tra le proposte più ricche e innovative in questa edizione si distinguono: il ritorno in fiera di molti atelier da Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale con abiti da sposa e da sposo di grandi marchi, location esclusive e affascinanti per una cerimonia fuori dai luoghi tradizionali, auto d’epoca per fare un ingresso trionfale.

Si rinnova la collaborazione tra Pordenone Fiere e Confartigianato Pordenone che all’interno di Riso e Confetti presenta alcuni dei propri associati con le loro proposte per le cerimonie: parrucchieri, truccatori, fotografi, produttori di bomboniere mostreranno ai futuri sposi esempi del proprio lavoro per capire se sono in linea con le loro aspettative.

“Che si tratti di una cerimonia per pochi intimi o di un festeggiamento in grande stile è compito di noi fornitori innanzitutto capire i gusti, i desideri e le necessità degli sposi e poi aiutarli a concretizzare le loro idee affinché l’evento esprima al meglio la loro personalità” questa è la ricetta di un matrimonio ben riuscito secondo alcuni degli espositori presenti in fiera. Riso e Confetti permette in un’unica visita in fiera di informarsi, raccogliere spunti, confrontare le offerte, scegliere le proposte più vicine al proprio gusto e al proprio budget. Una fiera che si rivolge non solo ai futuri sposi ma anche a chi ha scelto di celebrare le ricorrenze importanti della propria vita con amici e parenti.

Riso e Confetti – Salone del Matrimonio e delle Cerimonie, sarà aperto al pubblico all’ingresso nord di Pordenone Fiere (padiglioni 8 e 9) venerdì 8 dalle 14 alle 19, sabato 9 e domenica 10 Novembre dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso gratuito con registrazione on line o direttamente in fiera. Tutte le informazioni su www.risoeconfetti.it.