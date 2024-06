Saturday PAFF! all’insegna di Jacovitti

PORDENONE – Non solo museo: il Palazzo del Fumetto è un contenitore di attività adatto a tutti i gusti e che offre proposte per un pubblico diversificato, come il Saturday PAFF!, l’appuntamento mensile con la creatività, l’arte e ovviamente il fumetto: dal pomeriggio a sera si susseguono incontri, workshop, aperitivo e musica al prezzo del normale biglietto di ingresso.

Il prossimo Saturday PAFF! – prima della pausa estiva – si terrà sabato 15 giugno con un programma interamente dedicato a Benito Jacovitti, protagonista della nuova mostra nel Palazzo del Fumetto “Jacovitttti come non lo avete mai visto”.

Si comincia alle 16.30 con il laboratorio in lingua inglese “Salami, matite e lische di pesce” a cura di Francesco Matteuzzi, sceneggiatore e responsabile della didattica del Palazzo del Fumetto, e Isacco Saccoman, disegnatore.

Alle 19.00 si prosegue con l’aperitivo con l’autore: Luca Salvagno, disegnatore ed erede artistico di Benito Jacovitti, dialoga con Francesco Matteuzzi e Riccardo Pasqual. A seguire, momento conviviale.

La ricca giornata si chiude con la selezione musicale curata da dj Ankubu (Ghost City Collective) dalle 20.00.

Durante la giornata sarà possibile partecipare alle visite guidate programmate ogni weekend: i sabati e le domeniche l’esposizione di Jacovitti alle 16.30 e alle 18.30, mentre il museo alle 17.30.

Restando in tema di visite guidate, domenica 16 giugno alle 11.00, visita guidata speciale con Luca Salvagno, fumettista, che ha affiancato Benito Jacovitti nell’ultimo periodo della sua carriera e ne ha poi portato avanti l’opera realizzando testi e disegni delle nuove storie di Cocco Bill: non mancheranno aneddoti e curiosità che si celano dietro le tavole realizzate dal geniale fumettista.

Per informazioni e prenotazioni www.paff.it.