Selezioni per Servizio civile universale in Italia o all’estero

PORDENONE – È stato pubblicato il bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale, da realizzarsi in Italia o all’estero. Gli aspiranti volontari dovranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), scegliendo il progetto di loro interesse entro le ore 14.00 del 26 gennaio 2022.

Il Comune di Pordenone propone il progetto “I cittadini di domani” reperibile al link www.opesitalia.it/pubblicato-il-bando-di-servizio-civile-scopri-i-17-progetti-di-opes, gestito da Opes Italia, al quale potranno partecipare un massimo di 4 volontari.

Il progetto si rivolge al settore Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale dello sport, inserendosi nelle aree Animazione culturale verso i minori e Animazione culturale verso i giovani; il suo obiettivo è potenziare l’utilizzo della pratica sportiva come elemento di promozione culturale nel territorio di Pordenone, rafforzare la partecipazione giovanile al sistema bibliotecario locale, incrementare il numero di attività sportive sul territorio dedicate a bambini e giovani, aumentare il sistema di rete e comunicazione in relazione all’animazione culturale.

Come spiega l’assessore comunale alle Politiche Giovanili e alla Cultura Alberto Parigi, «lo sport e la cultura diventano strumento di contrasto al disagio sociale e veicolo di integrazione ed abbattimento delle barriere.

Il progetto del comune di Pordenone “I cittadini di domani” vuole rappresentare una doppia opportunità, rivolta ai quattro volontari che collaboreranno con noi e alla cittadinanza intera.

La cultura, in ogni sua declinazione, è importante e fondamentale elemento nella crescita dei giovani cittadini. È proprio per questo che i volontari saranno impegnati principalmente a sviluppare le attività rivolte a questa fascia di età, operando nella sede della Biblioteca cittadina e nelle altre sedi museali e del settore Cultura, a stretto contatto con il personale del Comune e con le associazioni».

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto del Servizio Civile Universale, da scegliere tra quelli inseriti e pubblicati nei bandi. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione al Servizio Civile Universale.

La domanda di partecipazione andrà inoltrata online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, accesso da effettuarsi attraverso credenziali SPID.

Info sul sito web del Servizio Civile Nazionale www.politichegiovanili.gov.it e su https://infoserviziocivile.it.

Per informazioni e chiarimenti inviare una e-mail a serviziocivileopes@gmail.com oppure chiamare dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 il numero 06 49778390.