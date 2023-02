Sfilata dei Carri mascherati: oltre 900 i figuranti

PORDENONE – Finalmente liberi dai vincoli imposti dalla pandemia, sabato 11 febbraio ritorna per le vie del centro la grande sfilata dei Carri Mascherati all’interno del “Carnevale a Pordenone 2023”, evento organizzato dal Comune e dalla Proloco Pordenone.

La sfilata partirà alle 14.30 da viale Marconi con 14 carri mascherati e 5 gruppi partecipanti che percorreranno piazza Duca d’Aosta, via Cavallotti, piazzale Ellero dei Mille ed arriveranno in piazza XX Settembre, dov’è allestito il palco, per poi essere disallestiti in viale Martelli.

Questi i carri che sfileranno: Amici di Ponte Crepaldo con il carro “Il viaggio attraverso il tempo tra passato e futuro”, Gruppo di Eraclea con il carro “Il circo di Madagascar”, Associazione carnevale giovani di Vajont con il carro “Il circo di Vajont”, Comitato festeggiamenti San Rocco con il carro “Sonic”, Chions Tuttinsieme con il carro “Facce da cinema”, Gruppo giovanile di Montereale Valcellina con il carro “Non tutti gli esperimenti riescono col buco”, Associazione i Ragazzi degli anni ‘80 con il carro “Bestia che bella!”, Gruppo di Treppo Grande con il carro “Winnie the Pooh”, Gruppo Gioventù di Maniago con il carro “Un passo dal futuro – Steampunk”, Amici di Merlengo con il carro “Dal passato al presente un viaggio nel tempo travolgente”, Patronato Don Bosco di Motta di Livenza con il carro “Un pochino di Pechino”, Oratorio San Giovanni Bosco con il carro “Un viaggio a Malta”, Amici Forever di San Stino di Livenza con il carro “Del doman non v’è certezza”, Simpatizzanti Bersaglieri di San Stino di Livenza con il carro “Animal circus”.

Cinque i gruppi partecipanti: Filarmonica di Pordenone con il tema “I Messicani”, Gruppo Dolly di Cittadella con il tema “Cenerentola al ballo”, Mati nel Carneval con il tema “Ghe ne vedemo de tutti i colori”, Sbandieratori di Cordovado e Carnevale di Muggia, per un totale di oltre 900 figuranti, dal Friuli Venezia Giulia e dal vicino Veneto. In concomitanza con la sfilata dei carri, sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza XX Settembre si esibiranno anche i cosplayers della Disney.

La Polizia Locale di Pordenone coordinerà l’indispensabile supporto dei volontari del Gruppo alpini Centro, Gruppo alpini Torre, Carabinieri in congedo, Associazione Interforze di Polizie Internazionali (AIPI), Associazione Bersaglieri e Protezione civile di Pordenone.

Si ricorda che, dalle 8.00 alle 18.00, saranno istituiti il divieto di transito e di sosta con rimozione in via Matteotti, piazza Maestri del Lavoro, piazza del Popolo e in via Molinari all’interno dell’ex Fiera. Previsti inoltre divieti di sosta con rimozione dalle 12.00 alle 18.00 lungo viale Marconi, via Cavallotti, piazzale Ellero dei Mille, piazza XX Settembre e viale Martelli. L’intero percorso della sfilata sarà chiuso al traffico dalle 14.00 alle 20.00. Infine, il tratto di viale Martelli compreso tra la rotatoria Rivierasca e la rotatoria di Borgomeduna (Farmacia Zardo) sarà destinato alla fase di disallestimento dei carri in uscita dal centro, dove i carri stazioneranno per essere smontati. Poiché per questa fase sarà necessario notevole spazio, dalle 14.30 e alle 20.00 sarà istituito su viale Martelli il senso unico, da Borgomeduna verso il centro città.

Divieto di sosta con rimozione dalle ore 6.00 di sabato 11 febbraio alle ore 8.00 di lunedì 13 febbraio in via Giardini Cattaneo, nel tratto sottostante la passerella pedonale che collega via Borgo Sant’Antonio a via della Vecchia Ceramica.

In piazza XX Settembre e nelle vie attigue al passaggio dei carri, dalle 14.30 alle 17.00 sarà vietato vendere per asporto, consumare e/o abbandonare bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro. Vietato anche l’uso delle bombolette di schiuma spray, nonché di prodotti atti ad imbrattare, recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati.

Inoltre, sabato 11 febbraio sarà anticipato l’orario della rimozione dei banchi del mercato cittadino entro e non oltre le 13.00, al fine di procedere con le operazioni di pulizia/smaltimento dei rifiuti nelle aree indicate, nonché con la transennatura delle vie per consentire il passaggio dei carri allegorici in sicurezza.