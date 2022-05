Sina Spa, ripartenza eventi con anteprima nuova Alfa Romeo Tonale

PORDENONE – Il nuovo Suv arriverà ufficialmente negli showroom italiani a partire da giugno, ma Venerdì 6 maggio 2022 si è svolta presso Sina S.p.A. a Pordenone, in anteprima, una esclusiva preview della nuova Alfa Romeo Tonale.

Una coreografico allestimento e le parole della proprietà hanno accompagnato i convenuti alla scoperta della nuova nata della casa del Biscione.

“E’ stata una serata intensa di emozioni per tutti gli appassionati del mondo automotive ed in particolare per gli Alfisti. Non è stata solo la presentazione di una nuova vettura, Tonale rappresenta infatti l’inizio di una nuova era per Alfa Romeo” ci spiega Samantha Sina, “segna l’ingresso della Marca nell’elettrificazione reinventando la sportività nel 21° secolo, grazie anche alla nuova digitalizzazione: a bordo troviamo sistemi, tecnologie e software che assicurano un’esperienza unica, sia per il guidatore che per i passeggeri”.

Tonale, bella, inconfondibilmente Alfa è il primo SUV compatto della casa che entra così a pieno diritto in un nuovo segmento per offrire una nuova risposta alla clientela.

Sina, una lunga storia radicata nel nostro territorio, conosciuta per l’offerta di un servizio a 360° gradi dedicato ad ogni esigenza di mobilità, si conferma leader automotive in una serata unica dedicata ai propri clienti.

Alfa Romeo Tonale, ordinabile già da subito nella versione presentata alla preview, full optional 1.5 130cv benzina mild Hybrid, prevede l’uscita di ulteriori versioni nel corso del 2022: a breve uscirà la versione 1.5 160cv, dopo l’estate sarà disponibile la versione diesel ed a fine 2022 l’attesissimo 200cv plug-in.

Foto Missinato