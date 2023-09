Sinergia fra tre eccellenze territorio: nasce drink ispirato a Pordenonelegge

PORDENONE – Dalla sinergia tra eccellenze locali possono nascere opportunità che, fondandosi sulla qualità, valorizzano il territorio.

È con questa filosofia che ristorante Prosciutteria Fratelli Martin di Pordenone, Fiba Academy (Formazione italiana bar academy) di Cordenons e ristorante Mulino di Zoppola, attraverso la sua linea di spirits Risorgimento 5, proporranno durante Pordenonelegge due drink ispirati al festival del libro che si terrà dal 13 al 17 settembre.

Alla base un’idea, figlia della comune esperienza, della voglia di comunicare ed emozionare, della professionalità e ricerca della qualità.

«Abbiamo dato vita a questo progetto perché crediamo fortemente nella fusione tra cucina, ricerca, qualità, territorio e cultura – dichiarano i fratelli Elisa e Matteo Martin -. A conferma che Pordenonelegge è fonte d’ispirazione, oltre che per gli appassionati della letteratura, anche per il mondo della ristorazione. Siamo felici di aver avuto l’opportunità, tramite Fiba Academy, di conoscere e collaborare per questo progetto con Daniele Lecinni, creatore del gin Risorgimento 5, che con il suo distillato ha contribuito a fortificare il nostro pensiero di ristorazione».

I fratelli Martin, il cui ristorante è da sempre sinonimo di qualità e nel quale vengono utilizzati per il 95 per cento prodotti italiani, l’80 per cento dei quali del Friuli occidentale, hanno chiesto a David Sanchis, Claudio Nardin e Jessy Santin di Fiba Academy di creare i drink, ispirandosi al festival e a chi volesse provare delle emozioni gustandoli come fossero un’intensa lettura di un bellissimo libro, da servire nel loro locale durante la manifestazione.

Pordenonelegge è impulso alla creazione intellettuale, perché tramite i libri ognuno può avere sogni e speranze. Speranze che fanno capire che collaborare unisce, fa conoscere e apprezzare il territorio.

«Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo. Fiba Academy – dichiarano Sanchis, Nardin e Santin – vuole continuare a essere un riferimento sociale oltre che tecnico. Un punto di riferimento in regione per formare i giovani, i professionisti e gli imprenditori nel settore della miscelazione e della ristorazione».

Un libro lega culture, territori ed età diverse. Questo principio è stato la fonte d’ispirazione per lo sviluppo e la creazione dei due drink.

Uno analcolico per essere attenti alle diverse esigenze sociali e di clientela, uno ribilanciato con gin Risorgimento 5 per dare ulteriore intensità al drink.

Un gin del Friuli occidentale che si è aggiudicato la medaglia d’oro ai World Gin Awards 2023, il più importante concorso al mondo che si tiene a Londra, risultando il migliore compound gin d’Italia, e si è confermato con il premio ricevuto al The WineHunter Award 2023 di Merano (Bolzano).

Il concetto dei drink è quello di un ricercato calice di vino il cui richiamo al festival è la guarnizione, composta da una goccia d’olio extravergine d’oliva e al suo interno una piccola goccia di aceto balsamico. Una formula che, visivamente, richiama l’immagine dell’inchiostro per coloro che, guardandolo, si immergeranno nel proprio libro perfetto.

Alla cucina ci si collega grazie a basilico, camomilla e chinino mentre la qualità del gin Risorgimento 5 sottolinea come il territorio sia capace di dare forma a eccellenze riconosciute e apprezzate in tutto il mondo.

Un viaggio oltre la tecnica per esaltare il palato.

«Sono molto orgoglioso – dichiara Lecinni – di essere stato coinvolto da Fiba Academy in questa collaborazione con il ristorante Prosciutteria Fratelli Martin e sapere che il mio distillato, frutto di passione, ricerca e materie prime di qualità, si presti e possa contribuire a regalare emozioni ai lettori di Pordenonelegge, manifestazione di livello internazionale che rappresenta uno dei biglietti da visita più prestigiosi della città».

Una bella storia, una sinergia fra tre realtà locali che hanno avuto l’opportunità di conoscersi e collaborare a conferma che per la città Pordenonelegge è molto di più di un festival dedicato alla letteratura.