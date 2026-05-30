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Golden Fratelli Stafa, passione e innovazione al servizio dell’auto e del territorio

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Golden Fratelli Stafa, passione e innovazione al servizio dell’auto e del territorio C’è chi vede nell’auto soltanto un mezzo di trasporto e chi, invece, ne fa una vera e propria passione trasformandola in un lavoro costruito con professionalità, formazione continua e attenzione ai dettagli. È il caso di Golden Fratelli Stafa, realtà ormai consolidata nel territorio di Pordenone, che da tre anni offre servizi specializzati per la cura, la pulizia e il ripristino delle automobili.

A guidare l’attività sono i fratelli Florjan e Ledjo Stafa, rispettivamente di trentacinque e trentuno anni, che hanno scelto di investire nella specializzazione nel settore del detailing auto, un ambito sempre più richiesto da chi desidera mantenere la propria vettura in condizioni impeccabili.

Nel loro centro, situato in viale delle Grazie 5 e in via Udine 126, i due professionisti propongono una gamma completa di servizi: igienizzazione e sanificazione degli interni, correzione e decontaminazione della carrozzeria, lucidatura professionale, trattamenti nanotecnologici e ceramici protettivi, ripristino dei fari, oscuramento vetri, installazione di sensori di parcheggio e telecamere. Un percorso costruito anche grazie alla formazione ricevuta da Mafra, azienda leader del settore, che ha permesso ai fratelli Stafa di affinare competenze tecniche e qualità del servizio.

Nelle due sedi, oltre al centro detailing, sono presenti anche autolavaggi e distributori di carburante, offrendo così un punto di riferimento completo per gli automobilisti del territorio. Tra le novità introdotte recentemente c’è anche il servizio di ripristino danni da grandine, una risposta concreta a un problema che negli ultimi anni interessa sempre più frequentemente il Friuli occidentale e mette in difficoltà molti cittadini.

L’attività dei fratelli Stafa continua a crescere e guarda al futuro con spirito imprenditoriale e attenzione alla comunità. Oltre all’aspetto professionale, infatti, Golden Fratelli Stafa sostiene iniziative sportive, culturali e di intrattenimento, contribuendo attivamente alla vitalità del territorio pordenonese.

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