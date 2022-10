Sollevamento pesi, Flaiban premiata con la Stella al Merito del Coni nazionale

PORDENONE – Un altro importante riconoscimento per Maria Rosa Flaiban, presidente della Pesistica Pordenone, e di conseguenza per il movimento del sollevamento pesi cittadino. Il primo dirigente del club di via Rosselli, società leader della pesistica giovanile italiana, è stata insignita dal Coni nazionale della Stella di Bronzo al Merito Sportivo. La consegna è avvenuta a Palmanova nell’ambito della cerimonia dell’attribuzione delle benemerenze del Coni regionale, presieduto da Giorgio Brandolin, che ha provveduto ad insignire Flaiban del prestigioso riconoscimento per conto del suo omologo nazionale, Giovanni Malagò.

Maria Rosa Flaiban è l’unica donna in Europa a rivestire il ruolo di vice presidente di una federazione nazionale di sollevamento pesi ed una delle poche a sedere in un consiglio federale. La sua lunga militanza nel mondo dei pesi (è presidente della Pesistica Pordenone dal 1993) le è valsa qualche tempo fa anche il Silver Collar Sporting Merit, attribuitole dalla European Weight Lifting Federation, il board continentale dei pesi. Flaiban, che è moglie di Dino Marcuz, storico tecnico della Pesistica Pordenone, formatore di decine di atleti di interesse internazionale, ha iniziato la sua carriera da dirigente sportivo nel lontano 1983, come consigliera della neonata Pesistica Pordenone, (appena staccatasi dalla Pesistica Udinese) per poi diventarne presidente dieci anni dopo e fino ad oggi. Negli anni Novanta sono iniziati i successi a livello internazionale con la qualificazione di Vanni Lauzana alle Olimpiadi di Barcellona 1992. Seguita da quelle di Raffaele Mancino (Atlanta, 1996), Moreno Boer (Sydney 2000 e Pechino 2008), fino a Mirko Zanni, che, ha conquistato il bronzo a Tokyo 2020. Nel contempo una miriade di titoli o medaglie italiani e europei e mondiali, giovanili o assoluti, che hanno reso la Pesistica Pordenone da oltre un ventennio il club privato più importante d’Italia, capace di imporsi spessissimo anche ai professionisti dei Gruppi Sportivi Militari. E’ consigliera federale e vice presidente della Fipe dal 2016.

Nel frattempo a Siena si è tenuto il Trofeo Coni, il mini torneo Under 13 per rappresentative regionali. Il portacolori del Friuli Venezia Giulia era proprio la Pesistica Pordenone presente con i tecnici Elisa Crovato e Lisa Lotti e con gli atleti Daniele Coral, Marco Menegon, Matilde Tomé e Sara dal Bo’. Per quest’ultima è arrivato il record italiano Under 13 della prova di strappo con 76 kg.