“Sprigioniamo il Castello”, inaugurazione mostra il 27

PORDENONE – Venerdì 27 settembre alle ore 17.15 presso la biblioteca Civica di Pordenone verrà inaugurata la mostra dedicata al recupero del Castello di Pordenone.

E’ frutto di una ricerca e analisi che il Rotary Club Pordenone, in collaborazione con studiosi ed esperti, ha iniziato anni fa sulle dinamiche storico-monumentali del complesso per definire la sua origine, le mutazioni nel corso del tempo e il ruolo per la crescita della città. Lo studio è stato effettuato per tentare di rimettere al centro delle vicende urbane l’antico maniero, ora sede carceraria, immaginandone una nuova vita una volta cambiata la sua destinazione d’uso.

Nella mostra verranno presentate alcune ipotesi progettuali di recupero e valorizzazione architettonica e urbanistica proposte da giovani studenti del Laboratorio di rigenerazione urbana, tenuto nell’ambito del corso di laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Udine.

Gli elaborati saranno esposti presso il chiostro della Biblioteca civica di Pordenone dal 27 Settembre al 17 Ottobre 2024.