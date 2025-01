Storica Società Operaia, Sandro Moretti nuovo presidente

PORDENONE – La Storica Società Operaia di Pordenone annuncia un cambio al vertice dell’Associazione: Sandro Moretti, vicepresidente dell’ente, è stato eletto per acclamazione dal Consiglio nuovo presidente del sodalizio, mentre Mario Tomadini, dimissionario, rimane comunque nella Direzione Sociale per continuare a dare il proprio sostegno alla SOMSI e ai suoi Organi Sociali.

L’avvicendamento era già stato ventilato da Tomadini nei mesi scorsi e ha come unica ragione, come lui stesso ha ribadito di fronte al Consiglio di Amministrazione dello scorso 16 gennaio, che ha sancito la modifica istituzionale, quella della lontananza da Pordenone (Tomadini, nato in città a poca distanza da Palazzo Gregoris, vive da molto tempo a Poffabro), condizione che comincia a farsi sentire dopo un triennio di serrato lavoro, seguito all’improvvisa vacatio venutasi a creare dopo la scomparsa della presidente Rosa Saccotelli nel 2021, che lo aveva portato ad accettare questo ruolo per assicurare alla Società Operaia la dovuta continuità nelle sue importanti attività culturali, educative e sociali.

Nel suo indirizzo di saluto ai Soci e ai Consiglieri, Tomadini ha espresso il ringraziamento per una presidenza che ha definito “collegiale”, ovvero improntata a una piena collaborazione e sostegno da parte degli Organi Sociali al suo mandato, dai quali – si legge – si è sentito sempre “ben accompagnato in questo percorso che non esito a definire stimolante. Al nuovo Presidente auguro un “buon lavoro” avendo la certezza che saprà svolgere nel migliore dei modi il suo compito”.

Sandro Moretti, socio della SOMSI dal 1983, con già diverse esperienze all’interno degli Organi Sociali dell’Associazione, non ultimo quello della vicepresidenza che ha retto dalle ultime elezioni di maggio a oggi, ha assunto l’incarico con sentita riconoscenza e gratitudine al predecessore per il proficuo lavoro svolto in questi anni di presidenza.

“Auspico di poter essere all’altezza del compito assegnatomi – ha dichiarato – e nel contempo assicuro entusiasmo, impegno e dedizione nel dare continuità ai valori e alle attività culturali che contraddistinguono l’operato della Storica Società Operaia di Pordenone da quasi 160 anni”.

Nel corso della riunione il Consiglio ha provveduto anche all’elezione del nuovo Vicepresidente nella persona di Stefania Cuccarollo, già componente della Direzione Sociale, che ha accettato l’incarico con grande piacere, invitando il Consiglio e i Soci a continuare a sostenere l’Operaia e a rappresentarla con impegno in tutte le sedi istituzionali, in quanto parte attiva e rilevante della vita culturale cittadina e del territorio regionale.