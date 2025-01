Targa in ricordo di Safaa al Centro Giovani di via Pontinia

PORDENONE – È stato un momento di grande commozione per l’intero quartiere di Roraigrande quello che si è tenuto sabato pomeriggio presso il Centro Giovani in via Pontinia a Pordenone. L’occasione è stata lo scoprimento della targa che ricorda Safaa Moudhi, ragazzina di 13 anni scomparsa prematuramente la scorsa estate, che frequentava quotidianamente i Centri Giovani di via Pontinia e Largo Cervignano.

​

Safaa, che partecipava attivamente alle iniziative proposte nei centri dall’Opera Sacra Famiglia e dal Comune di Pordenone e frequentava la scuola media Pasolini, era la sorella minore di due ragazzi che tutt’oggi continuano a prendere parte alle attività del Centro di via Pontinia e sono ben inseriti nel gruppo dei pari.

​

Nei mesi scorsi l’équipe degli educatori che opera in questo centro ha accolto la richiesta, proveniente da un nutrito gruppo composto sia dai ragazzi che da molti adulti residenti nel quartiere, di installare nei pressi del nuovo campo da calcetto di via Aprilia una targa in memoria di Safaa, che tanto amava quel luogo. Lo stesso gruppo ha espresso anche la volontà di partecipare economicamente alla realizzazione della targa, alla quale ognuno ha contribuito secondo le sue possibilità. Un gesto che testimonia la sensibilità delle persone che hanno visto crescere Safaa e i suoi fratelli in un quartiere che dimostra in modo discreto e senza fare troppo clamore, un grande e profondo senso di comunità.

​

Lo staff degli educatori si è occupato solamente di consegnare la somma raccolta all’esercizio commerciale che ha realizzato la targa, nonché di organizzare con gli uffici comunali la cerimonia del suo svelamento.

​

Presenti la mamma e i fratelli di Safaa, il vicesindaco reggente Alberto Parigi, il presidente del Consiglio comunale Pietro Tropeano, gli educatori della Fondazione OSF Chiara e Marvin, tantissimi ragazzi e ragazze del Centro e molte persone del quartiere, che si sono stretti alla famiglia in una composta commozione generale.

​«Questa targa – afferma il vicesindaco Parigi – dimostra che Safaa non verrà mai dimenticata. È un bellissimo gesto d’amore da parte dei ragazzi dei Centri Giovanni che ci mostrano come le emozioni, i buoni sentimenti e l’amicizia sono alla base di tutto. Il messaggio che oggi Safaa ci lancia è che dobbiamo superare i conflitti, i contrasti, e cercare di vivere in armonia, in questo come in tutti i quartieri, e più in generale nella nostra comunità».

​

Il ricordo è culminato con il lancio in cielo di tanti pallocini gialli a cui i presenti hanno affidato i loro pensieri più belli legati a Safaa, il cui sorriso, come riportato sulla targa in suo ricordo, “vive sempre dentro di noi”.