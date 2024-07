Teatro Verdi, il 30 l’energia musicale degli Oblivion

PORDENONE- La programmazione estiva del Teatro Verdi di Pordenone, tutta incentrata sul una suggestiva commistione di teatro e musica, presenta martedì 30 luglio alle 21.00 nella Sala Grande del Teatro uno degli appuntamenti più attesi del cartellone: martedì 30 luglio alle 21.00 sala sul palco l’energia musicale degli Oblivion: il celebre gruppo vocale presenta in esclusiva regionale “Oblivion Collection”, cinque voci e una chitarra per una carrellata dei loro pezzi più̀ iconici racchiusi in 90 minuti di vitalità e grande originalità musicale.

Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli fanno esplodere sul palco il trionfo della parodia, a metà tra un concerto e una chiacchierata, gli Oblivion diventano davanti agli occhi del pubblico i cinque dei promessi Sposi in 10 minuti, i cinque gradi di separazione tra i Queen e Gianni Morandi, i cinque delle parodie sanremesi e i cinque dell’Ave Maria Remix.

Riuscendo comunque a mantenere lo status di cinque cialtroni. É questo che ci si deve aspettare dal nuovo spettacolo: Oblivion Collection è la playlist di Alta Rotazione del gruppo, un racconto fatto di canzoni sì, ma di canzoni degli altri. E c’è di più, nella selezione ci saranno alcuni contenuti speciali in edizione limitata: brani dei loro maestri virtuali che eseguiranno per intero senza nemmeno cambiare le parole. Un vero e proprio shock al quale nessuno è pronto.

Gli Oblivion si incontrano nel 2003 a Bologna. Trascorrono anni intensi spesi nel teatro di rivista e nei musical, poi nel 2009 diventano notissimi al grande pubblico grazie al loro video su YouTube I Promessi Sposi in 10 minuti, micro-musical visto ed emulato da milioni di utenti. Da quel momento iniziano lunghi tour teatrali con gli spettacoli: Oblivion Show e Oblivion Show 2.0. Il Sussidiario (2011), regia di Gioele Dix; Othello, la H è muta con la consulenza registica di Giorgio Gallione (2013); Oblivion.zip (2014); The Human Jukebox, con la consulenza registica di Giorgio Gallione (2015); La Bibbia riveduta e scorretta (2018), Oblivion Rhapsody (2021) e Tuttorial (2023) regia di Giorgio Gallione.

Gli Oblivion affiancano alla loro attività teatrale e sul web – dove pubblicano a ritmo costante i loro celebri mashup e parodie – la presenza in trasmissioni tv e radio, dove si esibiscono con i loro must. In particolare, fanno parte del cast di Zelig (Canale 5, 2011, 2023) e Only fun (Nove, 2021, 2022, 2024)

Cresce intanto l’attesa per il ritorno, da domenica 4 agosto, della Gmjo – Gustav Mahler Jugendorchester con la sua residenza estiva: nell’occasione l’Arena Verdi si aprirà anche a quattro appuntamenti per la rassegna internazionale Music Nights (8, 9, 10 e 11 agosto) con altrettanti concerti di musica da camera, ad ingresso libero, affidati a giovani musicisti, segnalati da prestigiose istituzioni italiane ed europee che valorizzano le giovani eccellenze musicali.

Info: www.teatroverdipordenone.it