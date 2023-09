Teatro Verdi, il 5 si alzano i veli alla loggia del municipio

PORDENONE- Sarà svelata martedì 5 settembre, la programmazione 2023/2024 del Teatro Verdi di Pordenone, tra Prosa, Musica, e Danza.

Se la mattina sarà riservata alla stampa (appuntamento alle 12.00 alla Loggia del Municipio), il Presidente Giovanni Lessio con i consulenti artistici Claudia Cannella, per il Teatro, e Roberta Prosseda da quest’anno alla guida programmazione musicale del Verdi, incontreranno il pubblico alle 18.30, sempre alla Loggia del Municipio, per raccontare i dettagli di una Stagione di grandi protagonisti, tra concerti in esclusiva, nomi di spicco della scena teatrale, spettacoli per i più piccoli ed eccellenze della danza internazionale.

Il Verdi conferma ancora una volta la vocazione di un Teatro capace di esprimere progetti originali uniti ad elementi di eccezionalità artistica e culturale. Da domani si apriranno anche le porte della biglietteria per il rinnovo degli abbonamenti. Si proseguirà dal 25 settembre con le nuove sottoscrizioni.

Apertura delle prevendite per i singoli biglietti dal 3 ottobre.

Si ricorda che mercoledì 27 settembre ore 20.30 è previsto il concerto con cui il consulente musicale uscente Maurizio Baglini saluterà il pubblico di Pordenone: una grande serata musicale ad ingresso gratuito con l’intensità del microcosmo chopiniano e la spettacolarità del macrocosmo dei ‘Quadri di un’esposizione’ di Mussorgsky. Dieci anni di attività come consulente musicale del Teatro racchiusi in un concerto che invita tutti a partecipare per vivere una festa con la musica.

Informazioni: www.teatroverdipordenone.it; [email protected] Tel 0434 247624