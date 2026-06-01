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Conclusa la XII^ Edizione del Premio Valcellina Award

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Nella Sala Esposizioni della Biblioteca civica di Pordenone si è conclusa la XII^ Edizione del Premio Valcellina Award, Concorso internazionale d’Arte Tessile contemporanea, promosso da ben 30 anni dalla Associazione Le Arti Tessili di Maniago, presieduta dalla professoressa Annamaria Poggioli, responsabile del progetto Valcellina Award.

Nel corso del finissage, molto partecipato, Poggioli ha illustrato le opere in mostra realizzate da giovani artisti under 35 da tutto il mondo, da Cina, Giappone e Taiwan, da diversi paesi d’Europa, dal Messico, Costarica, Turchia, Russia, manufatti installati come grandi sculture, tutte attinenti al tema del concorso: “Wake up!” Svegliati, prendi coscienza delle criticità e delle sfide del contemporaneo. E a spiegare le opere col gesto, tre danzatrici della Compagnia udinese di danza contemporanea Arearea che hanno affascinato il pubblico. Poggioli ha ringraziato l’amministrazione di Pordenone che ha patrocinato l’evento, rappresentata per l’occasione dall’assessora Cucci, il Comune di Maniago, la Regione Friuli Venezia Giulia, Banca 360, Fondazione Friuli e le tante Associazioni coinvolte.

E, da ultimo, la Presidente ha espresso un grazie sentito alle Accademie partner, di Roma, Urbino, Firenze, Haslach, che, oltre al premio in denaro dato dalle Arti Tessili ai vincitori, regalano un periodo di studio presso le loro sedi. Un grazie speciale anche all’Azienda Savio Macchine Tessili, partner storico prezioso, presso la cui sede, fino al 20 giugno, è allestita una mostra con opere storiche del Premio. Un brindisi finale ha suggellato l’intreccio tra i promotori dell’evento e la comunità regionale.

Nella foto, Poggioli con Angelica, Anna e Karin, le danzatrici di Arearea.

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