Teatro Verdi, presentata programmazione 2024/2025

PORDENONE- Dopo un’intensa e partecipata proposta estiva prosegue senza soluzione di continuità la programmazione del Teatro Verdi di Pordenone, che ha presentato alla stampa e al pubblico il cartellone 2024/2025 di Prosa, Musica, Danza e Lirica nel pomeriggio di giovedì (5 settembre).

Il Verdi prosegue con il suo impegno verso un’offerta culturale multidisciplinare e rivolta alle diverse generazioni di pubblico, presentando un’ampia rosa di appuntamenti di Prosa Musica Lirica Danza: il migliore Teatro italiano e i suoi più amati protagonisti – tra grandi classici e nuova drammaturgia – esclusive internazionali sul fronte della programmazione musicale, la grande Danza e le proposte per bambini, giovani e famiglie, a cui si andranno a sommare nuove rassegne musicali, le numerose proposte rivolte agli Istituti scolastici, gli appuntamenti formativi e divulgativi: il Verdi conferma ancora una volta la vocazione di un Teatro capace di esprimere progetti artistici e culturali originali.

«In questo periodo dell’anno praticamente tutti i teatri presentano le loro Stagioni – ha spiegato il Presidente del Verdi Giovanni Lessio – il nostro Teatro invece prosegue la sua programmazione dopo la seguitissima ‘Stagione estiva’ che ci ha visto utilizzare tutte le sale del nostro edificio, oltre al centro storico di Pordenone e portare le nostre proposte nelle vallate montane: si tratta dunque di una programmazione senza soluzione di continuità che», commenta il Presidente Giovanni Lessio, «ci distingue in questo senso da altre analoghe realtà teatrali.

I nostri consulenti artistici – Claudia Cannella per la Prosa e la new entry Alessandro Taverna sul fronte della Musica e la Danza – hanno ideato per il Verdi una programmazione capace di esprimere esclusive assolute, prime regionali o per il triveneto. Un Teatro partner nel sostegno della candidatura di Pordenone a Capitale italiana della Cultura 2027» ha infine commentato Lessio:

Si festeggia quest’anno il ventennale della costruzione del nuovo Teatro Verdi, inaugurato nel 2005: spiccano ancora nella programmazione di prosa musica lirica danza qualità e originalità nelle proposte, tra prime assolute e grandi nomi della scena italiana e internazionale, con classici intramontabili e linguaggi contemporanei.

Il cartellone musica e di danza firmato dal neo consulente artistico Alessandro Taverna sarà aperto il prossimo 24 ottobre da un evento nel segno dell’abbraccio simbolico tra musica e diritti umani, con la presenza per la prima volta in regione della “Human Rights Orchestra”, che riunisce membri delle più prestigiose orchestre di tutta Europa. Tantissimi i protagonisti della scena musicale internazionale in cartellone, a partire dal grande violinista Salvatore Accardo, a cui verrà tributato il Premio Pordenone Musica 2024, la star del violino Ray Chen, l’Orchestra Des Champs-Elysées con il suo direttore Philippe Herreweghe, l’eclettico violoncellista Giovanni Sollima, il soprano Alina Wunderlin, i King’s Singers, i fratelli Lucas E Arthur Jussen, il mezzosoprano Daniela Barcellona. Tra gli eventi di danza, in arrivo dalla Spagna la straordinaria compagnia ‘Flamenca” di Antonio Gades, la Compagnia Zappalà Danza per una trilogia sulla grande danza del ‘900 e la Compagnia di Daniele Cipriani per un tuffo nella magia del walzer viennese.

Riletture innovative di testi classici e contemporanei e alternanza di generi dalla grande tradizione teatrale italiana alla commedia e le nuove generazioni di artisti, per il cartellone di Prosa firmato da Claudia Cannella. Tutti gli spettacoli sono frutto di produzioni originali dei più prestigiosi teatri italiani (Piccolo Teatro di Milano, Teatro di Roma, Teatro Stabile di Torino, Teatro Stabile del Veneto, Teatro di Napoli, Teatro Nazionale Di Genova, Teatro Bellini di Napoli e tanti altri), programmati spesso in esclusiva a Pordenone.

Due testi contemporanei aprono e chiudono il programma di Prosa: mercoledì 30 ottobre, con replica il 31, il nuovo allestimento dello spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro, una delle autrici e registe più interessanti e affermate del panorama nazionale: in esclusiva per il Friuli Venezia Giulia e per il Veneto “L’origine del mondo”, che vede in scena la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio.

A chiudere, mercoledì 29 e giovedì 30 aprile, “L’Empireo” di Lucy Kirkwood, classe 1974, firmato dalla regia di Serena Sinigaglia. Uno spettacolo corale, militante, avvincente, divertente che affronta le questioni fondamentali della vita delle donne di ogni epoca.

Tra i tantissimi protagonisti del cartellone si segnala il ritorno di Antonio Albanese, che in un’esclusiva regionale d’eccezione, riprende il suo spettacolo cult “Personaggi”: il 28 e 29 marzo in scena una nuova edizione delle sue ‘maschere’ straordinarie, da Epifanio a Cetto La Qualunque, degne di una Commedia dell’Arte contemporanea. Sfileranno grandi nomi, tra autori, registi e intrepreti, come Valentina Picello, Serena Sinigaglia, Lodo Guenzi, Sara Putignano, Carmelo Rifici, Tindaro Granata, Arturo Cirillo, Arturo Brachetti, The Black Blues Brothers, Veronica Cruciani, Arianna Scommegna, Claudio Tolcachir, Oscar De Summa e tanti altri.

Due imperdibili spettacoli teatral-musicali per il pubblico di ogni età in esclusiva regionale per il periodo delle festività natalizie, a partire (5 e 6 dicembre) da “Fred!”, omaggio a Fred Buscaglione a alle sue canzoni immortali, con il giovane e brillante Matthias Martelli diretto dal genio artistico di Arturo Brachetti. Il nuovo anno sarà, invece, aperto il 7 gennaio dall’atteso ritorno, dopo l’eccezionale successo estivo, del gruppo The Black Blues Brothers, questa volta in scena con lo show Let’s twist again: cinque artisti straordinari per un evento acrobatico, comico e musicale al ritmo una colonna sonora indimenticabile.

Molte le novità, nel segno dell’attenzione verso il proprio pubblico, anche nelle formule di abbonamento: sempre più flessibili grazie alla possibilità del “cambio spettacolo”, conferme agili online, pacchetti sempre più convenienti e speciali promozioni per i giovani e gli over 65. Apertura campagna abbonamenti dal 6 settembre