“Artisti per Pordenone Capitale”: che la festa abbia inizio

PORDENONE – Sono trascorse due settimane dalla proclamazione di Pordenone a Capitale italiana della cultura 2027. Per festeggiare questo straordinario punto di partenza per il futuro della nostra città e del territorio, il Comune di Pordenone – su decisione del vicesindaco reggente Alberto Parigi – organizza una grande festa aperta a tutti i cittadini e ai partners coinvolti nel Dossier.

​L’evento “Artisti per Pordenone Capitale” si terrà domenica 6 aprile 2025 alle ore 19.00 al Teatro Giuseppe Verdi e vedrà avvicendarsi sul palco numerosi artisti di Pordenone e dintorni che hanno portato il loro talento oltre i confini della nostra città facendosi conoscere nel panorama nazionale e internazionale. ​

​Ad esibirsi ci saranno il compositore e pianista Remo Anzovino, l’eclettico cantautore Lemuri il Visionario, l’affascinante mezzo soprano Valentina Volpe Andreazza, il giovane e talentuoso violinista Nicola Di Benedetto, il versatile chitarrista Francesco Tizianel e la Zerorchestra con le sue musiche coinvolgenti.

​La serata sarà presentata dall’attore e regista teatrale Luciano Roman, già apprezzato dal pubblico pordenonese per aver interpretato lo spettacolo inaugurale del Teatro Urbano in una piazza della Motta multimediale.

Inoltre gli Oblivion, gruppo comico-musicale molto amato in città e autore di una simpatica parodia su Pordenone proposta recentemente a Zelig con Vanessa Incontrada, invieranno un video di saluto realizzato ad hoc per questa serata.

​Ospite d’onore il ministro della cultura Alessandro Giuli che per la prima volta sarà a Pordenone in veste istituzionale.

​

La partecipazione a questa grande festa della città è gratuita ma con prenotazione obbligatoria. Per prenotare il biglietto sarà necessario accedere al link che sarà attivo sul sito www.teatroverdipordenone.it a partire dalle ore 16.00 di venerdì 28 marzo.

La prenotazione al Teatro Verdi sarà possibile fino ad esaurimento posti.

​

L’Amministrazione comunale è lieta di avere organizzato questo momento di festa con e per l’intera città. Per questo ha proposto un ventaglio di artisti che sono nati a Pordenone e che portano il vessillo della nostra città in tutto il mondo.

​