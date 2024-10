Tecnologia Nfc e artigianato: Smartars porta il futuro in… Vetrina

PORDENONE – L’alta qualità, secondo tradizione, è la protagonista, anche nel mese di ottobre, de La Vetrina di Pordenone With Love, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine tramite la società consortile TEF.

In Vetrina, fino al 27 ottobre, c’è SMARTARS., start-up sacilese nel settore dell’arte interattiva, che esporrà i suoi prodotti nei locali camerali in corso Vittorio Emanuele (nelle vicinanze del Comune), presentando oggetti che combinano l’artigianato tradizionale con tecnologie moderne. SMARTARS si concentra sulla trasformazione di elementi come mosaici, murrine, pelle e legno in prodotti interattivi di uso quotidiano.

La tecnologia NFC (Near Field Communication) rappresenta il focus dell’innovazione di SMARTARS. Questa soluzione permette di connettere gli oggetti fisici al mondo digitale tramite smartphone, attivando collegamenti a siti web, landing page e social network con un semplice tocco. I prodotti dell’azienda sacilese trovano applicazione in diversi settori: enologia, eventi culturali e sportivi, business, hotellerie e pet care. Ogni oggetto è personalizzabile nel design e nei contenuti digitali.

La Vetrina di Pordenone With Love si conferma piattaforma per la promozione del territorio pordenonese ed evidenzia l’impegno della Camera di Commercio nel supporto all’innovazione e al rafforzamento economico locale. Questi, i giorni e gli orari di esposizione: Martedì-Sabato: 9.30-12.30, 15.30-19.30 Domenica: 14.30-19.30.