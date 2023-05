TEDx Pordenone, il grande evento sabato 27 maggio al Capitol

PORDENONE – Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’anno e per l’edizione 2023 ha già ottenuto il sold-out di 350 iscritti da ben 2 settimane: gli stessi numeri di Milano, per intenderci!

​

L’edizione 2023 di TEDx Pordenone si terrà sabato 27 maggio al Capitol dalle 15 alle 18.30.

Saranno dodici gli ospiti presenti: undici speaker e una coppia di performer che saliranno sul palco e, dal caratteristico “bollino rosso”, ispireranno il pubblico proponendo idee ed esperienze inerenti al tema di quest’anno, ovvero i quattro elementi. Da acqua, aria, terra e fuoco nasce la vita, si sviluppano le idee e, grazie a queste, vogliamo guardare al futuro. L’idea di TEDx Pordenone quindi è un’esplorazione in modo innovativo e coinvolgente.

Il team di TEDx, formato da circa 30 persone, tutte volontarie, e capitanato da Jessica Parutto, che ha ricevuto la licenza da TED negli Stati Uniti, ha organizzato un evento con una squadra di altissimo livello. Ogni speaker è una persona di spessore nel suo campo e a Pordenone avrà 12 minuti per raccontarsi. Gli speaker selezionati provengono per la prima volta anche del pordenonese.

A dettare i tempi e presentare l’evento ci sarà Andrea Maggi, professore pordenonese e personaggio noto per la sua partecipazione al programma “Il Collegio” di Rai 2. Sarà affiancato da Vittoria Ferdinandi, speaker dell’edizione 2022 e fondatrice di Numero Zero, un ristorante inclusivo nato per trasformare il diritto al lavoro dei pazienti psichiatrici da formale a sostanziale.

​

Questi gli speaker di TEDx Pordenone 2023. Per il fuoco Chiara Del Savio & Luciano Manfrin, Sebastiano Zanolli e Mattia Garutti parleranno rispettivamente di tango, conflitti nel mondo del lavoro e prevenzione legata al cancro. Per l’acqua Maggie Pescetto e Francesca Santoro, Chiara Calligaris si occuperanno di sport acquatici, progetti legati all’oceano e di acqua potabile.

Per l’aria Emanuele Savani, Giorgio Facchinetti e Arianna Arienzo considereranno rispettivamente il volo nella squadra delle Frecce Tricolori, il volo in aria che compiono le bottiglie nella realizzazione di cocktails e il problema dell’asma gestito da app. Infine per la terra Mauro Lajo, Davide Cuttini e Teresa Romano parleranno della bonifica attraverso le piante di bambù, delle terre digitali e del metaverso e di una start up sugli umani digitali.

​

Spiega nel dettaglio Jessica Parutto: «La fascia di età che segue maggiormente TEDx si attesta tra i 25 ed i 30 anni. Sono giovani adulti che desiderano trarre spunti per riflettere e, talvolta, per cambiare la propria vita. Lo scorso anno abbiamo rivolto l’attenzione sulla mobility, mentre per questa edizione abbiamo deciso di rivolgere il nostro sguardo al mondo che ci circonda, considerando gli elementi a 360°.

Dal momento che questi, per natura, sono in continuo mutamento, anche la grafica proposta risulta volutamente sfumata, in quanto le connessioni tra loro sono continuamente in evoluzione». ​

​Afferma l’assessore alla cultura del Comune di Pordenone, Alberto Parigi: «Il Comune è partner convinto di TEDx, una bellissima iniziativa che porta valore alla città grazie allo scambio di idee. È estremamente significativo che il pubblico sia costituito in larga parte dai giovani, elemento non scontato per un evento culturale.

Quest’anno il tema sono i 4 elementi, tema di carattere planetario ma utile anche per Pordenone. Per questo, propongo che lo staff di TEDx, al termine dell’evento, porti in Comune una sintesi di ciò che è emerso dal pomeriggio del 27 maggio, affinché gli interventi degli speakers possano magari essere di utilità per la crescita della nostra città».

​TEDx è una serie di eventi locali, che si tengono in tutto il mondo sotto licenza concessa da TED e che hanno come obiettivo quello di riunire comunità, organizzazioni e individuai che possano vivere un’esperienza simile a quella proposta da TED. Jessica Parutto ha ottenuto nel 2020 la licenza da TED per poter realizzare l’evento, che si tiene in 140 città italiane. TED è un’organizzazione no profit il cui obiettivo è diffondere idee di valore ed è l’acronimo di Technology Entertainment Design.

La prima conferenza TED del 1984 fu un evento sulla tecnologia, l’intrattenimento e il design. Oggi invece le conferenze TED trattano una grandissima varietà di argomenti dalla scienza al business alle tematiche globali in 117 lingue. L’evento principale è nato e cresciuto nella Silicon Valley e si tiene da qualche anno a Vancouver in Canada.