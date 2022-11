TEDx Pordenone raddoppia ed è un successo: Cinemazero sold out

PORDENONE – Un’edizione da sold out per TEDx Pordenone “Countdown”. L’evento dedicato alla sostenibilità è il raddoppio per l’evento che ha così replicato dopo il successo dello scorso maggio.

Invasione pacifica con un pubblico di tutte le età, soprattutto tanti giovani, con 220 persone nella Sala Grande di Cinemazero.

“Countdown” è il conto alla rovescia fino al punto di non ritorno per il pianeta terra. In nove città italiane, tra cui Pordenone, si è tenuto questo evento che ha portato al pubblico idee, progetti, storie di vita e ispirazioni per un futuro sostenibile.

Sul palco sono saliti sei speaker, presentati dal professore de “Il collegio” di Rai 2 Andrea Maggi: La biologa Marta Bonaconsa ha portato un’esperienza di ricerca nell’ambito delle bio-nanotecnologie microplastic free; Daniele Modesto, anche lui biologo, ha raccontato il lavoro dell’azienda “Zero” e delle sue vertical farms; il professore universitario Rodolfo Taccani ha spiegato le potenzialità dell’idrogeno; l’assessore comunale Monica Cairoli ha raccontato la cura del verde in città; Chiara Spigarelli ha raccontato la sua startup “Agrivello” che trasforma la lana da rifiuto speciale a pellet fertilizzante; Edoardo Iannuzzi ha dato una prospettiva su come scienza e tecnologia possono rendere sostenibile il settore del fashion.

TEDx Pordenone Countdown è stato organizzato da un team di 30 volontari, capitanati dalla licenziataria Jessica Parutto. L’evento indipendente viene realizzato su concessione dell’ente no profit statunitense TED, che promuove un format nato negli anni ’80.

Oggi i TEDx, in cui la “x” significa evento indipendente, si tiene in tutto il mondo, in oltre 170 lingue.

«Con Countdown – commenta Parutto – abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo dati per questa serata ovvero di trasformare idee in azioni concrete per mitigare l’impatto della crisi climatica. Molte persone si sono avvicinate a noi dopo evento facendo i complimenti per la serata, sottolineando di essere usciti dalla sala con una consapevolezza diversa e con la voglia di essere parte attiva del cambiamento.

Le idee – conclude l’organizzatrice di TEDx Pordenone – sono da sempre il motore del mondo ed in un periodo come questo è fondamentale condividerle per contribuire assieme ad un futuro migliore».

TEDx Pordenone ritornerà in città nel 2023: il prossimo evento sarà sabato 27 maggio al Capitol.