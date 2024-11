“Temporay Shop” Fondazione Bambini e Autismo onlus dal 29 in centro storico

PORDENONE – Arrivano le feste e tutti, chi più chi meno, si organizza per fare regali a chi ha a cuore. Fondazione Bambini e Autismo ONLUS propone le sue idee regalo per tutte le aziende o privati cittadini che vogliano fare feste con regali solidali.

Dal 29 Novembre e fino al 22 Dicembre si potrà visitare il Temporary Shop in Corso Vittorio Emanuele 56/a accanto a Palazzo Montereale Mantica dove è in corso la mostra Mosaicamente 18: Omaggio a Edward Hopper, che sarà aperto sino al 24 Dicembre.

Ma cosa si potrà trovare o ordinare nel negozio? Innanzitutto prodotti alimentari: i cesti di Fondazione su ordinazione, birra e “vino (bollicine) buono”, i biscotti Fondazione dolci e salati, le caramelle, di varie fogge e gusti, gli amaretti, i panettoni artigianali e i pandori confezionati nell’apposito laboratorio dell’Officina dell’Arte di Via Molinari.

Poi ci saranno le idee regalo: ciondoli per l’albero, cornici, piatti mosaicati, calamite, oggetti benauguranti per la casa, ecc. tutti oggetti unici preparati nel laboratorio professionale di mosaico.

Ogni regalo comprato rappresenterà un aiuto a Fondazione per i nuovi progetti che l’Organizzazione porta avanti per le persone e per le famiglie. Molto di quello che si troverà nel negozio, (quest’anno anche una selezione di opere musive di grande impatto), rappresenta concretamente il lavoro che si fa quotidianamente all’Officina che è appunto un luogo di lavoro “protetto”, ma pur sempre un posto di lavoro vero.

Vedere venduti i prodotti realizzati con le proprie mani, pezzi unici di grande qualità, fa crescere l’autostima di coloro che frequentano i laboratori come utenti i quali vedono, nell’apprezzamento di ciò che fanno da parte di compratori sconosciuti, più di in motivo di soddisfazione.

Per gli acquirenti invece è una occasione per far del bene regalando e regalandosi per il Natale cose buone e oggetti artigianali di grande valore morale.