Tenta di aprire un ordigno bellico, muore nell’esplosione

PORDENONE – Un uomo di 78 anni, Giorgio Marchet, è morto nella mattinata di sabato 18 dicembre a causa dello scoppio di un ordigno in via Gere a Pordenone.

Lo scoppio è avvenuto in casa: l’anziano raccoglieva rame e alluminio, per sbaglio ha raccolto anche un tracciante e, in un capanno sito nel giardino di casa, lo stava tagliando con la flex quando è esploso uccidendolo all’istante.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi: diversi mezzi dei vigili del fuoco, l’ambulanza e la polizia di Stato. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Su posto anche gli artificieri per verifiche.

Gli investigatori stanno cercando di individuare la provenienza dell’ordigno ed eventuali responsabilità di terzi.