Tre bandi da Tef per coltelleria e arredo cucina

PORDENONE – Il settore coltelleria e complementi arredo-cucina è al centro di una serie di attività promozionali in Austria, Germania e Belgio promosse da TEF, la società consortile della Camera di Commercio di Pordenone-Udine. Per incentivare le aziende alla partecipazione sono stati pubblicati sul sito camerale altrettanti bandi.

Per il mercato austriaco, a Klagenfurt, nell’ambito della più ampia manifestazione “Genussemeile” è prevista la realizzazione, il 16 settembre prossimo (nel pomeriggio) di una specifica Masterclass di dimostrazione circa l’utilizzo degli strumenti in cucina a cura di chef austriaco e chef italiano, utilizzando gli strumenti delle ditte partecipanti. Saranno invitati alla presentazione opinion leader, chef, referenti Ho.Re.Ca., distributori, rivenditori locali. L’iniziativa si svolgerà presso prestigiosa sede locale, è previsto un servizio di interpretariato in simultanea italiano-tedesco a cura di TEF.

In Germania è prevista una partecipazione collettiva alla prossima edizione della fiera Ambiente a Francoforte finalizzata alla promozione dei prodotti di eccellenza del distretto della lama pordenonese con focus sugli strumenti da cucina, ma anche complementi oggetto/arredo per la tavola e il “mondo della cucina”. È inoltre previsto un percorso, personalizzato, di accompagnamento e/o rafforzamento della partecipazione fieristica sul mercato tedesco con azioni di check-up, ricerca partner, possibili matchmaking e promozione presso potenziali visitatori professionali.

Per il Belgio, infine, è proposto un percorso di attività di accompagnamento e promozione sul mercato belga attraverso la redazione di una nota di mercato settoriale coltelleria da cucina e casalinghi, l’individuazione di una lista di negozi/rivenditori e di distributori di coltelli e articoli per la cucina ed una lista di contatti del settore horeca (in particolare di quotati ristoranti) e la promozione delle singole aziende aderenti presso le controparti belghe con possibili attività di matchmaking b2b online con operatori interessati.

Per informazioni consultare il sito della CCIAA alla pagina:

https://www.pnud.camcom.it/allegati/agenda/coltelleria_pn_2024_circ.pdf