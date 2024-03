Tre ragazzi stranieri trovano un portafoglio e lo portano alla Polizia

PORDENONE – Sabato 2 marzo tre giovani stranieri, attualmente inseriti nella struttura gestita dalla Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone, ente la cui attività è rivolta al settore educativo – assistenziale in favore dei ragazzi privi di riferimenti famigliari, hanno contattato la pattuglia della Polfer che stava presidiando la stazione ferroviaria.

Il gruppo di giovani, due dei quali minori, stranieri non accompagnati, aveva, infatti, poco prima, ritrovato un portafoglio abbandonato a terra fuori dalla stazione.

Il terzetto ha dapprima tentato di trovare il proprietario in modo autonomo perlustrando i dintorni e poi, fallito il tentativo, ha giustamente pensato di recarsi al primo presidio delle Forze dell’Ordine presente in zona per consegnarlo alle Autorità.

Il portafoglio, oltre a documenti e carta di credito, conteneva ben 350 euro in contanti che, qualche giorno più tardi, assieme al resto del contenuto sono stati resi dal personale del Posto Polizia Ferroviaria di Pordenone al giovane proprietario, il quale ha espresso riconoscenza nei confronti di coloro i quali hanno rinvenuto il suo portafoglio prodigandosi affinché l’intero contenuto gli fosse restituito.