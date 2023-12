Tutte le proposte natalizie del PAFF!

PORDENONE – Il PAFF! International Museum of Comic Art è aperto anche durante le festività natalizie.

Domenica 24 e martedì 26 dicembre l’orario di apertura sarà dalle 10 alle 19, domenica 31 dicembre dalle 10 alle 16 e lunedì 1 gennaio dalle 15 alle 19. Le aperture speciali festive proseguono nel giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, con orario 10-19. Il giorno di Natale, lunedì 25 dicembre, il PAFF! osserva un giorno di riposo.

Ma le attività organizzate nel periodo natalizio non finiscono qui. Per permettere ai bambini di trascorrere in maniera creativa e divertente la pausa scolastica, lo staff della didattica, coordinato da Francesco Matteuzzi, ha elaborato un ricco calendario di appuntamenti rivolto a bambini e ragazzi in tema artistico e creativo.

Già sold out il laboratorio di venerdì 22 dicembre “Una mascotte per amica”, che verrà replicato venerdì 5 gennaio alle 16. Venerdì 29 dicembre alle 16 si prosegue con “Forma e carattere”: questi appuntamenti, rivolti rispettivamente agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, sono propedeutici alla partecipazione al concorso che vede assieme il PAFF! e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone nella creazione della mascotte delle specialità della Guardia di Finanza per celebrare i suoi 250 anni a servizio della legalità economico-finanziaria.

Il calendario di laboratori continua giovedì 28 dicembre alle 15 con “Il mio gioco di ruolo – Christmas Edition” e giovedì 4 gennaio alle 15 con “Il mio gioco di ruolo – New Year Edition”, due appuntamenti adatti a bambini dai 10 anni in su per vivere un’avventura e scoprire quant’è divertente collaborare.

Le attività sono condotte da Luca Tonin e Riccardo Pasqual.

Gli appuntamenti del periodo natalizio si completano con la masterclass “Kamimura. I racconti dell’Io” (collegata alla mostra “Il Segno dei Sensi”) condotto da Vincenzo Morgese, esperto di lingua e cultura giapponese, docente della Scuola Internazionale di Comics, che collabora con la redazione di Canicola Edizioni e con l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il percorso didattico impegnerà l’intera giornata di sabato 6 gennaio ed è dedicato al fumetto alternativo giapponese (gekiga) attraverso i racconti introspettivi e autobiografici di Kazuo Kamimura.

Proseguono inoltre le visite guidate alle due mostre “Tutto Alfredo Castelli” (con inizio alle 16) e “Il Segno dei Sensi di Kamimura Kazuo” (alle 15.30): durante il periodo natalizio si terranno sabato 23 e sabato 30 dicembre, sabato 6 e domenica 7 gennaio.