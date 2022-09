Viabilità Pordenonelegge, Festa del libro con gli autori

PORDENONE – Il sindaco Alessandro Ciriani ha inviato una lettera agli abitanti del centro città e delle aree interessate dalla manifestazione “ Pordenonelegge – Festa del libro con gli autori – per informarli delle prescrizioni in materia di viabilità che varranno dal 14 al 18 settembre durante l’evento letterario.

Le strade interessate dalle disposizioni sono circoscritte all’interno della Zona a Traffico Limitato. Gli accessi all’area centrale della città saranno presidiati da personale dell’AIPI (Associazione Interforze Polizie Internazionali) che consentiranno il transito ai soli veicoli autorizzati.

Nelle piazze Cavour, XX Settembre, San Marco, Calderari, della Motta, nei corsi Garibaldi e Vittorio Emanuele e nelle vie San Marco, Beata Vendramini, della Motta e in parte di via Mazzini, saranno istituiti i divieti di sosta e di transito dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22 da mercoledì 14 settembre a domenica 18 settembre Il provvedimento vale anche per i possessori dei contrassegni per le ZTL o altre autorizzazioni.

In via Borgo Sant’Antonio, dall’intersezione con via Galvani all’intersezione con via Mazzini, verrà istituito il divieto di sosta dalle 10 alle 22 da mercoledì 14 a domenica 18 settembre , tranne che per i veicoli degli invalidi o a loro servizio regolarmente contrassegnati e per i mezzi di soccorso , intervento e vigilanza.

Da mercoledì 14 a domenica 18 settembre in via Mazzini in relazione agli eventi che si svolgeranno all’ex cinema Capitol, in orario di inizio e fine incontri, se necessario per la presenza di persone sulla sede stradale, potrà essere istituito il divieto di transito nel tratto compreso tra le intersezioni con via Oberdan e Via Borgo Sant’Antonio. In caso di medesime condizioni l’analogo provvedimento vigerà anche in Largo San Giorgio e in via Brusafiera nell’ area limitrofa alla tensostruttura.

In occasione dell’inaugurazione della manifestazione al teatro G. Verdi, e per gli altri eventi che seguiranno, mercoledì 14 settembre dalle 17 alle 22 , verrà istituito il divieto di transito in via Cossetti dall’intersezione con viale Trieste/Piazza Risorgimento solamente se si rivelasse necessario per la presenza di perone e veicoli sulla sede stradale. Analogo provvedimento potrà esser preso anche da giovedì a sabato dalle 14 alle 22. Quindi i mezzi provenienti da piazza Risorgimento saranno obbligatoriamente indirizzati su viale Trieste.

Con un’altra specifica ordinanza il Sindaco stabilisce, che da mercoledì 14 a domenica 18 nell’area cittadina identificata come ZTL e nell altre vie o piazze in cui si tengono eventi di Pnlegge, il divieto di consumo e di abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e o bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con medesimi materiali. Inoltre, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è vietata la vendita per asporto dei medesimi prodotti.