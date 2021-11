Vigili del fuoco, intervento per assistenza a un parto

PORDENONE – Stanotte, 13 novembre, alle 2.30, una singolare richiesta é arrivata in sala operativa Vigili del Fuoco: la Sores richiedeva un intervento di supporto per un parto avvenuto in un abitazione di Viale Treviso.

Una madre aveva dato alla luce una bambina in casa, senza aver avuto il tempo di recarsi in ospedale.

La squadra dei sanitari era già sul posto e all’arrivo della squadra VF la bimba era già tra le braccia della mamma.

Con l’ausilio della barella spinale mamma e bimbo venivano portati al piano terra e successivamente in ambulanza per il trasporto all’ospedale civile di Pordenone.