Violenza donne: al via 4 sportelli per uomini violenti

PORDENONE – Avviato a Pordenone il progetto europeo Change, che impegna 13 partner, tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, nella sensibilizzazione, educazione, formazione per prevenire e contrastare la violenza contro le donne.

Tra le attività principali – presentate questa mattina in conferenza stampa – anche l’apertura di 4 sportelli dedicati agli uomini violenti, che avranno sede a Pordenone, Gorizia, Treviso e nel distretto di Pieve di Soligo.

Il percorso di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, della durata di 24 mesi, è guidato dalla Cooperativa sociale Itaca, in qualità di ente capofila, e coinvolge, in Friuli Venezia Giulia, i territori di Pordenone e Gorizia, in Veneto i territori di Treviso e della Sinistra Piave.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa, la creazione e messa a sistema di percorsi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, attraverso attività di sensibilizzazione ed educazione nelle scuole primarie, medie e superiori.

Sono previsti laboratori che accompagnino bambini e ragazzi in una crescita libera da stereotipi, pregiudizi, aggressività, nel rispetto reciproco e dei ruoli di genere, ricercando soluzioni non violente a eventuali conflitti che possano insorgere nei rapporti interpersonali e focalizzando l’attenzione sul diritto all’integrità personale.