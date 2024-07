Volontari di Scientology, intervento di pulizia a San Gregorio

PORDENONE – Nel tardo pomeriggio di sabato 27 luglio, alcuni Ministri Volontari di Scientology hanno effettuato un intervento di pulizia nella zona dove è presente la propria sede: il quartiere San Gregorio.

I volontari si sono dedicati a via Dogana, via Gemelli, via P. Del Zoccolo e via delle Grazie e hanno rimosso dal suolo una decina di bottiglie di vetro, molti fazzoletti e scontrini, una ventina di pacchetti di sigarette, confezioni di cibo e bevande.

I Ministri Volontari di Scientology durante l’attività hanno ricevuto ringraziamenti da alcuni passanti ed un commerciante che ha un panificio proprio in quella zona, per ringraziarli dell’operato, ha regalato loro delle buonissime sfoglie.

I Ministri Volontari di Scientology si dedicano ad aiutare la propria comunità ispirati dalle parole di L. Ron Hubbard: “Se a qualcuno non piacciono il crimine, la crudeltà, l’ingiustizia e la violenza di questa società, può fare qualcosa per porvi rimedio.

Può diventare un MINISTRO VOLONTARIO ed aiutare a civilizzarla, portando coscienza, gentilezza, amore, libertà dalle sofferenze, instillandovi fiducia, decenza, onestà e tolleranza”.

Chiunque, qualunque sia la sua fede, voglia fare qualcosa per migliorare le condizioni del suo ambiente, può diventare un Ministro Volontario ed aiutare a creare un mondo migliore riportando ordine, gentilezza e onestà ovunque siano necessarie.

Per ulteriori informazioni sui Ministri Volontari di Scientology visitare il sito: www.ministrovolontario.it