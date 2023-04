Weekend con Mia Idea Street Food: tour gastronomico regioni

PORDENONE – Dal 14 al 16 aprile Piazza XX Settembre ospiterà MIA IDEA Street FOOD, Mercato Italiano Alimentare con Degustazione delle Specialità Alimentari Tipiche Regionali, tour gastronomico attraverso il vero Made in Italy, per mangiare sano dando a tutti la possibilità di fare un “tour gastronomico delle Regioni Italiane”.

Quest’anno l’evento presenta un format che strizza l’occhio allo Street Food, con tanti stand che propongono hamburger di Pezzata Rossa, porchetta d’Ariccia e Toscana, pulled pork, patate al cartoccio mantecate, crudo di San Daniele, fritto misto di verdure e pesce, panzerotti pugliesi, arancini siciliani, bomboloni, cannoli e birrifici artigianali trevigiani e valdostani.

​Gli espositori sono orgogliosi di far assaggiare i prodotti della propria terra e fornendo anche informazioni dettagliate su qualità e filiera produttiva: una certezza per chi vuole mangiar sano e italiano. Come si faceva una volta in bottega, anche qui si potrà assaggiare prima, e comprare poi.

Completerà l’offerta un grande spazio dedicato a fiori, piante ed erbe officinali con un vivaista che fornirà spiegazioni e preziosi consigli su come mantenere sano il proprio giardino.

​Gli stand gastronomici apriranno dalle 9.00 fino all’imbrunire, con ingresso libero alla piazza.

Questa è una delle tante iniziative che il Comune di Pordenone ospita volentieri, in quanto rappresenta un’occasione di aggregazione e di svago sia per i cittadini che per coloro che visitano la nostra città.