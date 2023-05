Winners Cup, in bocca al lupo neroverde ad Area Giovani

PORDENONE – C’era anche il Pordenone Calcio, con il dg Lucia Buna, gli attaccanti Simone Palombi e Simone Edera, sul pullman in partenza per Milano della squadra Aviano-Udine-Trieste che parteciperà alla Winners Cup 2023. Un torneo di calcio straordinario: vi partecipano squadre di tutta Italia che fanno riferimento a reparti di oncologia pediatrica.

Tra questi c’è l’Area Giovani del CRO di Aviano, con cui il Club neroverde ha un legame storico di amicizia (il logo dell’Area Giovani è presente sul pantaloncino dei ramarri) e tramite cui oggi c’è stata questa sorpresa. Ragazzi, ragazze e staff del team FVG hanno raccontato le proprie aspettative in vista del torneo al dg Buna, a Palombi ed Edera, ricevendo un caloroso in bocca al lupo e dei pensieri neroverdi, tra cui un pantaloncino a testa “griffato” Area Giovani.

Condividendo sui social lo “scatto” di gruppo a bordo del pullman, il Pordenone Calcio ha ripubblicato l’iconica foto dei ragazzi dell’Area Giovani in viaggio verso San Siro per Inter-Pordenone (dicembre 2017).

E il torneo si svolge in una location tutta nerazzurra: il Konami Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti, il centro sportivo del Settore giovanile dell’Inter.