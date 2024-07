XI^ Memorial in ricordo di Elena, grande successo

PORDENONE – Grande successo di partecipazione e passione per l’XI° Memorial in ricordo di Elena Scannapieco, svolto venerdì 28 e sabato 29 giugno sui campi dell’Asd Torre, in via Peruzza.

“Anche quest’anno – sottolinea commosso il papà Roberto – numerosa partecipazione alla sentita Festa per la mia bambina. Ringrazio tutti, giocatori, tifosi, organizzazione, ASD TORRE, arbitri, e tutti coloro che mi sono sempre vicino”.

“Sono sempre giorni emozionalmente “duri” quelli del Torneo – rivela – ma alla fine sono ripagato dall’affetto che sento”.