73a Giornata del Ringraziamento il 19 a Tesis di Vivaro

TESIS – Tesis di Vivaro, ospiterà la settantatreesima giornata provinciale del Ringraziamento.

L’appuntamento, in programma domenica 19 novembre, organizzato dalla Coldiretti di Pordenone, con la collaborazione della sezione locale, prevede il ritrovo dei partecipanti alle 11 all’esterno della chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo.

Alle 11.30 sarà celebrata la messa presieduta dal Vescovo monsignor Giuseppe Pellegrini con il tradizionale offertorio dei prodotti della terra. Seguirà la benedizione dei mezzi agricoli e gli interventi delle autorità.

La giornata del Ringraziamento sarà un momento per fare il bilancio dell’annata agraria appena terminata.

“Un anno -commenta il presidente di Coldiretti Matteo Zolin- difficile, con tante problematiche a cui si sono aggiunti i tanti fenomeni climatici. Primo fra tutti -ricorda il presidente- l’aumento dei costi, senza un proporzionale riconoscimento dei prezzi alla produzione”.

Gestione del territorio, necessità di investimenti e interventi strutturali sono altri temi della riflessione del presidente della Coldiretti.

“Le ultime settimane –spiega Zolin- hanno messo in evidenza come la gestione del territorio legata al controllo dei sistemi idrici, sia strategico per l’agricoltura ma per la stessa rete urbana, industriale e turistica, quindi non solo per il settore primario”.

Per quanto riguarda il futuro il presidente conclude con una nota positiva: “Se le imprese under 35 registrano un meno 35 per cento, l’agricoltura è in controtendenza con più uno per cento, con un imprenditore agricolo giovane su cinque laureato, dati -chiude Zolin- che la politica è opportuno ne tenga conto”.