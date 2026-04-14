GUERRA – Arrivi di F16 nella notte e aerei cargo dalla Giordania

AVIANO – “Normale attività addestrativa”. E’questa la sintetica risposta da parte dell’Ufficio Stampa del 31° Fighter Wing diAviano in merito alla richiesta di chiarimenti sull’arrivo di una decina di F-16 nella serata di lunedì alla base aerea di Aviano.

Voci non confermate davano per certo che gli aerei fossero una parte dei 12 partiti lo scorso febbraio per le basi in Arabia e in Giordania per partecipare alle operazioni belliche contro l’Iran. Gli atterraggi si sono protratti per circa una oretta. Come è noto proprio da Aviano erano partiti alcuni F16 che hanno raggiunto il Medio Oriente con destinazione Arabia e Giordania.

Nella mattinata di martedì – dopo alcuni voli di aerei cargio C-130 da Ramstein – è atterrato un LockheedMartin HC-130J Super (nella foto) proveniente proprio da una base area in Giordania ed appartenente alla Guardia Nazionale Aerea di Fort Wayne (“FT”) situata presso l’aeroporto internazionale di Fort Wayne in Indiana che ospita il 122° Stormo Caccia dotata dai F16.A partire da marzo 2026, il 122° Fighter Wing (“Blacksnakes”) della Guardia Nazionale Aerea dell’Indiana che sta passando al velivolo F-16 Fighting Falcon.

Pur mantenendo un elevato livello di prontezza operativa in un contesto di crescente presenza militare statunitense in MedioOriente, l’unità stava completando la conversione all’ F-16. Il reparto in precedenza utilizzava i caccia A-10 Thunderbolt II. Uno di questi caccia è stato colpito ed abbattuto in Iran la scorsa settimana.

Il colonnello Scott”Tug” Boatwright, comandante del 122°Stormo Caccia, il febbraio scorso aveva indicato che, mentre lo stormo si prepara per le missioni future, i loro specifici aerei erano in fase di conversione e non sarebbero stati immediatamente pronti al combattimento all’inizio di marzo 2026. Nessuna conferma ,infine, che gli aerei F16 atterrati ad Aviano possano appartenere al 122° Stormo inarrivo dal Medio Oriente e in sosta tattico-operativa ad Aviano.

Al.Rin.