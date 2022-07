Ad Andreis il 2 agosto concerto per pianoforte “Sulle rive del Danubio”

ANDREIS – E’ una crociera musicale il concerto in programma nella Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo di Andreis martedì 2 agosto alle 18.30 inserito all’interno del XIII Valcellina in musica organizzato dall’Associazione musicale Fadiesis.

A esibirsi, il duo Roberto Metro ed Elvira Foti in un concerto per pianoforte a quattro mani dal titolo “Una crociera musicale sulle rive del Danubio” che porterà l’ascoltatore a viaggiare da Vienna a Budapest nel periodo dell’Impero austro-ungarico. Disponibile, alle 17 prima dell’inizio del concerto, una visita al Museo dell’Arte e della Civiltà Contadina di Andreis.

I musicisti.

ROBERTO METRO di Messina, si è diplomato nel Conservatorio della sua città con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, sotto la guida della prof. Sonja Pahor. In seguito, si è perfezionato con Maria Tipo ed Eliodoro Sollima, con cui ha anche studiato composizione. Fin da giovanissimo, ha vinto diversi primi premi in concorsi pianistici nazionali ed internazionali, intraprendendo così una brillante carriera che lo ha portato a tenere oltre 800 concerti nelle più importanti città del mondo.

Si è esibito in prestigiosi teatri quali la Carnegie Hall di New York, la Sala d’Oro del Musikverein e la Konzerthaus di Vienna, la Smetana Hall di Praga, l’Accademia Liszt di Budapest, il Gasteig di Monaco di Baviera e per la Società Fryderyk Chopin di Varsavia. In qualità di solista, ha collaborato con rinomate orchestre sotto la guida di illustri Direttori di fama internazionale. Ha inciso diversi CD e ha registrato per numerose emittenti radiofoniche e televisive di tutto il mondo.

Docente di ruolo nei Conservatori italiani di Musica, è stato invitato a tenere master classes da importanti istituzioni, come il prestigioso Yong Siew Toh Conservatory of Music di Singapore.

ELVIRA FOTI di Milazzo (Messina), ha intrapreso fin da giovanissima lo studio del pianoforte, dimostrando un grande talento musicale, tanto da esibirsi in pubblico già a sette anni. Ha proseguito gli studi musicali, conseguendo il diploma di pianoforte con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore al Conservatorio “A. Corelli” di Messina, sotto la guida del maestro Roberto Bianco.

Si è perfezionata all’Accademia Musicale Pescarese con il maestro Michele Marvulli ed ha frequentato un corso di analisi e di interpretazione musicale sui concerti per strumento solista e orchestra tenuto dal maestro Eliodoro Sollima. Vincitrice di diversi premi in concorsi pianistici nazionali, svolge da parecchi anni un’intensa attività concertistica, invitata da importanti associazioni musicali. Ha tenuto circa 500 concerti in tutta Italia ed all’estero.

Titolare di cattedra di Educazione Musicale, svolge anche attività di musicologa e di critico musicale. Ha inciso per le case discografiche MMS Digital di Monaco di Baviera, REC Digital e Vermeer Digital.

L’ingresso al concerto è libero. Informazioni e prenotazioni whatsapp 3405433534 oppure [email protected]