Al congresso provinciale Afds 669 i donatori benemeriti

SEQUALS – Domenica 24 settembre, a Sequals, i donatori di sangue festeggiano i 60 anni dalla fondazione delle due sezioni comunali Afds Sequals-Solimbergo e Afds Lestans. L’evento si svolgerà a Sequals e ospiterà i lavori del 51° Congresso provinciale dell’associazione al quale sarà presente anche l’assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi.

Sarà l’occasione per consegnare gli attestati di benemerenza a 669 donatori delle 39 sezioni Afds del Friuli occidentale che si sono distinti per numero di donazioni, nonché alle sezioni che maggiormente hanno contributo alla causa del dono.

Gli ospiti. Sarà una giornata importante per il volontariato legato al dono del sangue, che vedrà presenti anche i rappresentanti delle sezioni dell’Afds, delle associazioni confederate Fidas della regione Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto.

Interverranno al congresso oltre a Riccardi, il dottor Andrea Bontadini, direttore del Dipartimento di medicina trasfusionale di Pordenone e responsabile del Centro regionale sangue, Silverio Thomas, consigliere nazionale Fidas con delega ai giovani che porterà i saluti del presidente Giovanni Musso, il sindaco di Sequals, Enrico Odorico, e i due presidenti di sezione Giacomo Bit per l’Afds Sequals-Solimbergo e Nicole Beltrame per l’Afds Lestans.

«60 anni rappresentano un importante traguardo per queste due sezioni – osserva il presidente provinciale dell’Afds, Mauro Verardo – che hanno già visto passare tre e più generazioni di volontari, come testimonia la sezione di Lestans fondata da Renato Beltrame ed ora presieduta dalla nipote Nicole Beltrame».

Le donazioni

I risultati donazionali premiano l’attività di promozione dell’Afds. «Siamo soddisfatti dell’andamento delle donazioni – dice Verardo – e questo grazie all’attività di promozione e chiamata svolta dalle sezioni.

Al 20 settembre scorso, le donazioni di sangue ed emoderivati erano arrivate a 7.346 con un aumento di 551 unità (+8%) rispetto allo scorso anno, quando erano 6.795. Ora contiamo di superare le 10.000 donazione per fine anno. I nuovi donatori, invece, sono 619: l’obiettivo di fine anno è di superare i 764 nuovi donatori del 2022».

Il programma

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 8.30 in Villa Carnera a Sequals, da dove alle 9.30 partirà il corteo lungo le vie del paese accompagnati dalla Società Filarmonica Valeriano. È prevista la deposizione di una corona di fiori in ricordo dei donatori defunti. Alle 10 nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo sarà celebrata la messa per i donatori, al termine della quale il corteo raggiungerà la sede della Somsi di Sequals, dove si terrà la cerimonia ufficiale del congresso. La giornata di festeggiamenti si concluderà poi con il pranzo sociale al Centro Cumigna di Solimbergo.

I benemeriti. Sono 669 i donatori benemeriti che saranno premiati in occasione del congresso provinciale. Tra loro, domani riceveranno la Goccia d’oro con zaffiro (180 donazioni gli uomini, 145 le donne) Claudio Cusin (Caneva) e Chiara Francescon (Montereale V), la Goccia d’oro con rubino (150 donazioni gli uomini, 120 le donne) Valter Martini (Domanins), la Goccia d’oro con smeraldo (125 donazioni gli uomini, 100 le donne) Luigino Somera (Nave), Roberto Teccolo (San Martino T.), Maurizio Ascone (Spilimbergo) e Gianna Bortolussi (Valvasone) e la Goccia d’oro (100 donazioni gli uomini, 80 le donne) Carlo Basso-Moro, Flavio Faion, Paola Gabelli (Aviano); Licio Dettori (Sacile); Alessandro Senesi (San Quirino); Werther Zuliani (Spilimbergo); Francesco De Lorenzi (Vajont P.G.); Raffaele Marian (Valvasone).