Altolivenzafestival domenica 15 fa un omaggio a Modugno con Servillo e Girotto

FVG – L’Altolivenzafestival, rassegna musicale organizzata da Associazione Culturale Altoliventina taglia il traguardo della propria XXX^ Edizione e per domenica 15 settembre propone un vero e proprio evento speciale.

Infatti a partire dalle 21.00 al Cantinon di Villa Varda a Brugnera (PN) andrà in scena “Vecchio Frack” una performance all’insegna delle contaminazioni tra linguaggi musicali, la riprova che la musica bella (e ben eseguita) non ha confini di stili, generi o forme. Due artisti straordinari, Beppe Servillo e Javier Girotto, saranno i protagonisti di questo concerto in omaggio a Domenico Modugno e ad alcuni dei suoi più celebri capolavori (tra cui Volare, Tu si na cosa grande e ovviamente Vecchio Frak). I due poliedrici artisti, saranno accompagnati dall’Orchestra dell’Accademia Musicale ‘Naonis’ di Pordenone, diretta da Valter Sivilotti, che è anche autore degli arrangiamenti preparati appositamente per questo evento esclusivo e irripetibile.

Peppe Servillo, fratello dell’attore Toni, porta avanti il suo stile di musicista e compositore in bilico tra musica colta e popolare. Come fondatore e cantante degli Avion Travel vince il Festival di Sanremo nel 2000 con il brano “Sentimento”. Poi si distingue come compositore di brani per alcune tra le maggiori interpreti della canzone italiana come Patty Pravo e Fiorella Mannoia, con Javier Girotto e altri dal 2005 porta in tour il progetto “Vecchio Frack” che di volta in volta si avvale tra alcuni tra i migliori jazzisti italiani rivisitando ed omaggiando Modugno. Tra le collaborazioni al progetto anche quella che può apparire inconsueta di Giovanni Lindo Ferretti, cantante e fondatore di CCCP e CSI.

Javier Girotto è un sassofonista, flautista e compositore argentino che, grazie alle chiare origini, da circa 25 anni ha scelto l’Italia come sua patria. Spesso unisce la sua passione e formazione jazz con le sinuosità del tango della sua terra d’origine dando origine ad un connubio di sonorità uniche.

