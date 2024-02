Amirante, impegno ad accelerare rotonda su SS13 di Zoppola

ZOPPOLA – L’edificazione della rotonda lungo la Statale 13 che va a intersecare via Sile potrebbe essere velocizzata trasferendo le opere a Fvg strade, superando così l’attuale difficoltà nella progettazione e nel reperimento di una parte rimanente delle risorse”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante nel

corso dell’incontro con il sindaco e l’amministrazione comunale svoltasi in

municipio a Zoppola.

Alla presenza del primo cittadino Tarcisio Rosset e alcuni componenti della giunta, l’esponente dell’esecutivo Fedriga ha ascoltato le richieste provenienti dal territorio, fornendo alcuni aggiornamenti sulle opere e dando indicazioni operative su altri temi legati alle infrastrutture.

Tra gli argomenti trattati, alcuni hanno avuto a che fare con la viabilità locale. In particolare, ci si è soffermati sulla rotatoria programmata lungo la Statale 13 e via Sile, per la quale l’Amministrazione comunale ha ottenuto in passato 533mila euro da fondi Uti per la realizzazione dell’opera a Orcenico Inferiore.

“Mi è stato fatto presente che, a causa dell’incremento dei costi, le risorse risultano ora essere insufficienti a completare l’investimento e che quindi diventa necessario reperire ulteriori fondi per mettere in sicurezza un punto ‘nero’ delle viabilità regionale – ha detto Amirante -. Persuperare questo ostacolo, valuteremo la possibilità di dare in delegazione amministrativa a Fvg Strade il completamento della progettazione, trasferendo alla società regionale quanto fin qui è stato già fatto dal Comune così come anche la parte procedurale per appaltare l’intervento. Ciò consentirebbe di accelerare la realizzazione dell’opera”.

Sempre sul fronte della viabilità, l’assessore regionale ha inoltre fatto il punto su tre grandi interventi nel territorio provinciale, quali la prosecuzione della Cimpello-Sequals fino a Gemona, la Gronda nord e il ponte sul Meduna all’ingresso di Pordenone. In particolare quest’ultima opera – è stato rilevato – avrà un impatto positivo anche per la parte del comune di Zoppola che lambisce il fiume, non solo con lo smaltimento di parte del traffico veicolare ma anche per l’interconnessione del manufatto con la viabilità ciclabile.

L’assessore ha fatto comunque presente che la Regione ha dato mandato di compiere uno studio generale sul traffico in alcuni punti del Friuli Venezia Giulia. “Lo scopo – ha detto Amirante – è quello di di ottenere una visione

di insieme e quindi progettare interventi che siano tra di loro in rete e possano dare risposte articolate e non solo puntuali alle necessità della

rete viaria”.